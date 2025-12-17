La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

Desde el bloque Convicción Federal destacaron que la llegada de Mendoza “fortalece su estructura legislativa”. “Esta integración, que incrementa la representación del Norte Grande en la bancada del peronismo del interior, marca un avance decisivo en la consolidación de este espacio dedicado a defender el federalismo y los intereses estratégicos de las provincias, frente a las políticas centralistas del Gobierno nacional”, expresaron en este armado, que ya componen los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca).