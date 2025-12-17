Secciones
La senadora Sandra Mendoza cambió de bloque, aunque permanece en el peronismo

La referente peronista de Famaillá se sumó a Convicción Federal, que compone el interbloque del PJ.

Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, concretó este miércoles el cambio de bloque en la Cámara alta, y se sumó al armado de Convicción Federal. Al margen de esta incorporación, la referente peronista de Famaillá permanecerá dentro del interbloque del PJ, que reúne 28 votos en ese cuerpo del Congreso.

Mendoza se había reunido el martes con el gobernador Osvaldo Jaldo, y si bien finalmente no estará junto a Beatriz Ávila en el bloque Independencia -el espacio que responde de manera directa al tranqueño-, la decisión de la dirigente peronista es tomada como un guiño a la Casa de Gobierno.

El senador Juan Manzur, en tanto, permanecerá dentro del bloque Justicialista, que preside José Mayans, también dentro del interbloque del PJ.

Desde el bloque Convicción Federal destacaron que la llegada de Mendoza “fortalece su estructura legislativa”. “Esta integración, que incrementa la representación del Norte Grande en la bancada del peronismo del interior, marca un avance decisivo en la consolidación de este espacio dedicado a defender el federalismo y los intereses estratégicos de las provincias, frente a las políticas centralistas del Gobierno nacional”, expresaron en este armado, que ya componen los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Además, indicaron que entre sus metas está “equilibrar la balanza del poder federal, garantizando que las provincias del norte tengan una voz unificada y firme en el debate presupuestario y productivo, con eje en la generación de trabajo”.

En el bloque Convicción Federal destacaron que “la prioridad absoluta es la protección de las autonomías provinciales y los recursos de las provincias, ante el actual contexto de ajuste”. Y dijeron que así lo vinieron marcando “con proyectos legislativos concretos para federalizar el Banco Central, las leyes de ATN e Impuesto a los Combustibles y la que modifica la recaudación de ARCA para que se distribuyan los fondos respetando la Coparticipación Federal”.

