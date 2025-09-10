Secciones
Sandra Mendoza: “El peronismo entendió que debía unirse porque está en juego la patria”

La senadora analizó la actividad del Congreso y destacó la victoria justicialista en las últimas elecciones.

Hace 2 Hs

La senadora nacional, Sandra Mendoza, repasó este miércoles en LA GACETA la intensa agenda legislativa que marcó las últimas semanas en el Congreso de la Nación y analizó el resultado electoral que favoreció al justicialismo. En LG Play, afirmó que la Cámara Alta se convirtió en un espacio clave para poner límites a las políticas del presidente Javier Milei, especialmente en temas sensibles como jubilaciones, discapacidad y salud pública.

“Fue una semana muy movida, pero venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, porque entendemos que la gente hoy quiere que estemos a su lado. Y lo más sensible es lo que afecta a los jubilados, a los niños y a las personas con discapacidad”, sostuvo.

La legisladora señaló que, en las últimas votaciones, primó la unidad por encima de las banderas partidarias. “En la sesión no había banderas políticas, nos unimos para defender a los más vulnerables”.

Respecto de la situación social, Mendoza criticó duramente al oficialismo nacional. “Le están quitando a los discapacitados para quedarse ellos con los recursos. Están robándole a la gente más pobre”.

Sandra Mendoza: “El peronismo entendió que debía unirse porque está en juego la patria”

Unidad peronista y elecciones

La senadora destacó también el proceso de reunificación del peronismo en todo el país y en Tucumán. “El peronismo entendió que debía unirse porque está en juego la patria. Eso es más importante que cualquier diferencia interna”, afirmó.

En ese sentido, elogió el rol del gobernador tucumano en la conformación de una estrategia común y valoró los resultados obtenidos en las urnas. “La gente ya no quiere la motosierra ni políticas tan crueles como las de Milei. Por eso se dio esta victoria amplia del peronismo”.

Lo que viene en el Congreso

De cara a la agenda legislativa, Mendoza adelantó que el Senado se prepara para debatir los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el Poder Ejecutivo. “Estamos trabajando en vistas a la sesión prevista para el 18 de este mes”, anticipó.

