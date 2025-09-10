Sandra Mendoza: “El peronismo entendió que debía unirse porque está en juego la patria”

La senadora nacional, Sandra Mendoza, repasó este miércoles en LA GACETA la intensa agenda legislativa que marcó las últimas semanas en el Congreso de la Nación y analizó el resultado electoral que favoreció al justicialismo. En LG Play, afirmó que la Cámara Alta se convirtió en un espacio clave para poner límites a las políticas del presidente Javier Milei, especialmente en temas sensibles como jubilaciones, discapacidad y salud pública.