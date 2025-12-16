La reunión de Jaldo con Sandra Mendoza: la agenda del Congreso y hora de definiciones

Quien sí se incorporó al bloque Independencia, pero en la Cámara baja, fue el taficeño Javier Noguera. El flamante diputado nacional también estuvo reunido con Jaldo. Según se dio a conocer, la agenda se centró en los temas bajo análisis en ese cuerpo legislativo, en especial, del Presupuesto de la Nación para 2026, que está siendo tratado en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados.