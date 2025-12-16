Secciones
La reunión de Jaldo con Sandra Mendoza: la agenda del Congreso y hora de definiciones

"La prioridad está puesta en defender los intereses de Tucumán en cada una de estas discusiones", planteó la dirigente de Famaillá.

Luis María Ruiz
Hace 2 Hs

La senadora nacional Sandra Mendoza estuvo junto al gobernador, Osvaldo Jaldo, para analizar la agenda que resta de 2025 en la Cámara alta. A la vez, son momentos de definiciones para la referente peronista de Famaillá, que tras la renovación parcial en el Congreso estaría analizando su estrategia para lo que viene.

La reunión -que fue la segunda en menos de un mes- se celebró en la Casa de Gobierno, y tuvo eje en los proyectos enviados por el gobierno de Javier Milei al Poder Legislativo de la Nación; entre ellos, el Presupuesto de la Nación para 2026 y la reforma laboral.

Mendoza destacó que “la prioridad está puesta en defender los intereses de Tucumán en cada una de estas discusiones”. “Coincidimos en la importancia de consolidar consensos y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de manera articulada entre la Nación y las provincias, con el objetivo de brindar respuestas concretas a los vecinos y vecinas de todo Tucumán”, expresó en sus redes sociales la colega de bancada del senador Juan Manzur.

En las últimas semanas había circulado la versión de que Mendoza podría sumarse al bloque Independencia, que está integrado por la referente del PJS, Beatriz Ávila, quien desde la conformación del frente electoral Tucumán Primero se sumó a los espacios aliados a la gestión del tranqueño.

Sin embargo, la famaillense habría dejado en claro que no está dispuesta a romper el armado peronista en la Cámara alta, que si bien está integrado por distintas corrientes del Partido Justicialista, le garantiza 28 votos al peronismo en la puja de fuerzas contra La Libertad Avanza.

De hecho, otro dato que manejan entre los “compañeros” famaillenses apunta a que Mendoza -hoy miembro del bloque Justicialista, que preside José Mayans- se mantendrá dentro de la estructura parlamentaria del peronismo.

Pero en la Casa de Gobierno no descartan que Mendoza escoja una vía alternativa. Por ejemplo, una opción sería que la famaillense se sume a otro espacio del interbloque del PJ.

Quien sí se incorporó al bloque Independencia, pero en la Cámara baja, fue el taficeño Javier Noguera. El flamante diputado nacional también estuvo reunido con Jaldo. Según se dio a conocer, la agenda se centró en los temas bajo análisis en ese cuerpo legislativo, en especial, del Presupuesto de la Nación para 2026, que está siendo tratado en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados.

Comentarios