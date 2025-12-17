Verón, explosivo tras el título: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

El título del Torneo Clausura conseguido el fin de semana ante Racing tuvo un sabor especial y distinto para Estudiantes de La Plata, y sobre todo para su presidente, Juan Sebastián Verón. En medio de una sanción que lo marginó del campo de juego, la "Brujita" vivió la consagración desde la tribuna del Estadio Único Madres de Ciudades y, horas después, salió con los tapones de punta para aclarar la controversia generada con Rosario Central y el valor de los campeonatos.
Verón, quien se encuentra suspendido por seis meses de sus funciones a raíz del polémico pasillo de espaldas que los jugadores del "Pincha" realizaron ante el "Canalla", siguió las acciones en Santiago del Estero mezclado entre los hinchas. La imagen de la jornada se dio cuando, tras el pitazo final, los futbolistas se acercaron al sector popular para entregarle el trofeo, haciéndolo partícipe directo del festejo.
En diálogo con ESPN, el mandatario albirrojo se refirió a la discusión sobre la validez de ciertos logros y la polémica en torno a otorgar títulos de manera arbitraria. "No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre", disparó Verón, marcando una clara postura sobre la seriedad de la competencia.
El presidente fue tajante al diferenciar el mérito deportivo de las decisiones administrativas: "No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. En esto de 'no da lo mismo', no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó".
Respecto a la situación específica que involucró reconocimientos a figuras (como se mencionó en el caso de Ángel Di María), Verón aclaró que no está en contra de los homenajes, siempre y cuando no se confundan los términos. "Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado", explicó.
Para cerrar, dejó una reflexión contundente que resume la filosofía que intenta impregnar en el club platense: "No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo. Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mí me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer".
Sobre el incidente que le costó la suspensión, Verón aseguró que el gesto de repudio en el duelo de octavos de final no fue sorpresivo, ya que se les "comunicó" a los jugadores de Central lo que iba a suceder, defendiendo la postura de su plantel ante lo que consideraron una injusticia.