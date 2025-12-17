Verón, explosivo tras el título: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Respecto a la situación específica que involucró reconocimientos a figuras (como se mencionó en el caso de Ángel Di María), Verón aclaró que no está en contra de los homenajes, siempre y cuando no se confundan los términos. "Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado", explicó.