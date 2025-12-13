Verón celebró el título de Estudiantes desde la tribuna y apuntó contra la sanción de la AFA

Carrillo también eligió mirar la historia del club para explicar lo sucedido. “Es un poco la esencia de Estudiantes. Cuando todo parece estar terminado y lo dan por muerto… resurge. Esto es la mística”, dijo el delantero, que al hablar sobre el gol agónico fue simple y directo. “Sabía que José la iba a poner ahí y, por suerte, se dio”, explicó el “9”, que también habló de la suspensión. “Fue una locura. Me tocó vivir los partidos desde el vestuario y fueron los momentos de más sufrimiento en mucho tiempo”.