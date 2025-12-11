Secciones
Boca vuelve a mirar a Hinestroza: Delgado confirmó que el colombiano está otra vez en carpeta

En diálogo con La Red, "Chelo" confirmó el interés por el jugador que se destaca en Atlético Nacional.

Hace 2 Hs

Mientras Boca transita el cierre del año y aguarda definiciones clave en su estructura deportiva, el mercado de pases vuelve a ocupar el centro de la escena. La continuidad de Claudio Úbeda, que parecía encaminada, quedó nuevamente en revisión. Así lo confirmó Marcelo Delgado, quien señaló que “lo estamos evaluando”, y que además reveló uno de los nombres que Juan Román Riquelme ya incorporó a la planificación del plantel 2026: Marino Hinestroza.

El "Chelo", referente del Consejo de Fútbol y voz autorizada del oficialismo, detalló que el colombiano reapareció entre las alternativas que el club analiza para reforzar el ataque. En diálogo con Radio La Red, el directivo dejó en claro cuál es la primera mirada del Xeneize sobre el extremo de Atlético Nacional: “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, expresó.

Hinestroza, de 23 años, ya había sido sondeado por Boca a mitad de año. Consolidado este 2025 como una de las piezas fuertes del Verdolaga, registró 54 partidos, siete goles y siete asistencias. Con pasado en Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, también sumó minutos en la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo. Su contrato con Nacional se extiende hasta diciembre de 2027 y su valor de mercado ronda los 4.800.000 dólares, aunque el club cafetero aún no dio señales sobre el monto que exigiría para negociar.

El propio jugador, meses atrás, había reconocido el interés argentino con cierta prudencia. “Sé por ahí... escuché algo, un pequeño acercamiento. Ahorita estoy concentrado aquí, esperamos poder hacer un buen torneo aquí. Que sea lo que Dios quiera”, había dicho en mayo. Sin embargo, a la hora de hablar de Boca, no ocultó su admiración. “Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera, pero ahorita estoy aquí en Nacional y esperemos que pueda seguir aquí en este equipo”, señaló entonces.

Con Riquelme al frente de la estrategia y Delgado como portavoz, Boca empieza a mover sus fichas. El mercado recién se abre, pero el nombre de Hinestroza volvió a quedar marcado en la carpeta azul y oro.

