Boca vuelve a mirar a Hinestroza: Delgado confirmó que el colombiano está otra vez en carpeta

El propio jugador, meses atrás, había reconocido el interés argentino con cierta prudencia. “Sé por ahí... escuché algo, un pequeño acercamiento. Ahorita estoy concentrado aquí, esperamos poder hacer un buen torneo aquí. Que sea lo que Dios quiera”, había dicho en mayo. Sin embargo, a la hora de hablar de Boca, no ocultó su admiración. “Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera, pero ahorita estoy aquí en Nacional y esperemos que pueda seguir aquí en este equipo”, señaló entonces.