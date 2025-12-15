Atención, Boca: Ander Herrera define su futuro y solo contempla dos caminos

Del lado de Boca, la postura también está definida. El cuerpo técnico y la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, lo consideran un futbolista de jerarquía y esperan que se presente el 2 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada. La intención del club es contar con él para el 2026, siempre y cuando Herrera sienta que su cuerpo y su cabeza están listos para seguir compitiendo.