Atención, Boca: Ander Herrera define su futuro y solo contempla dos caminos

Tras un año atravesado por las lesiones y la falta de continuidad, el volante español se tomó un tiempo para reflexionar. En los próximos días resolverá si sigue en el Xeneize o si decide ponerle punto final a su carrera profesional.

DECISIÓN. Ander Herrera analiza su futuro tras un año atravesado por las lesiones y define si continúa en Boca o se retira del fútbol profesional.
Hace 3 Hs

El futuro de Ander Herrera en Boca empezó a jugarse lejos de la Bombonera. El 2025 fue un año complejo para el mediocampista español, marcado por problemas físicos que le impidieron encontrar regularidad y lo relegaron más tiempo a la enfermería que al campo de juego. En total, apenas pudo disputar 17 partidos en toda la temporada, un número muy por debajo de lo esperado desde su llegada al club.

En ese contexto, Herrera optó por frenar y pensar. En las últimas horas, un gesto suyo encendió las alarmas en el mundo Boca: retiró sus pertenencias del predio de Ezeiza, lo que alimentó versiones sobre una posible salida. Sin embargo, la situación tuvo otra explicación. El vasco viajó a España para tomarse unos días y analizar con calma cuál será el próximo paso de su carrera.

Según la información que circuló en ESPN, el panorama es claro y no admite matices. Herrera solo maneja dos alternativas: continuar en Boca o retirarse definitivamente del fútbol profesional. No existe la posibilidad de cambiar de club ni de buscar un nuevo destino. La prioridad del volante es seguir en el "Xeneize", aunque el desgaste físico acumulado y un año muy duro lo obligan a evaluar la decisión con cautela.

Durante el tramo final de la temporada, cuando parecía empezar a encontrar continuidad (llegó a sumar ocho partidos consecutivos con participación, algo inédito desde su arribo) una molestia en el isquiotibial izquierdo volvió a frenar su envión. Esa lesión lo dejó al margen de los últimos compromisos y profundizó una sensación de impotencia personal, justo cuando sentía que podía aportarle más al equipo.

Del lado de Boca, la postura también está definida. El cuerpo técnico y la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, lo consideran un futbolista de jerarquía y esperan que se presente el 2 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada. La intención del club es contar con él para el 2026, siempre y cuando Herrera sienta que su cuerpo y su cabeza están listos para seguir compitiendo.

Así, mientras Boca planifica lo que viene, la decisión final está en manos del español. En los próximos días, lejos del ruido y cerca de su entorno, Herrera resolverá si sigue vistiendo la azul y oro o si elige cerrar su carrera. Dos caminos, una sola elección.

