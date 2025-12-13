"A muerte con la Bruja": el hincha de Estudiantes que llegó en micro y bancó la postura del "Pincha" frente a la AFA

Desde ese lugar, opina sin rodeos sobre el conflicto entre el “Pincha” y la AFA, que se reavivó tras el espaldazo del club en el partido frente a Rosario Central, luego de ser confirmado como campeón de la Liga 2025. “Siempre tuvimos una guerra con AFA. Estudiantes siempre estuvo en contra de todos. Y ahora que la 'Bruja' está con eso, lo vamos a bancar a muerte”, afirma, convencido de que esa postura forma parte de la identidad del club.