Qué piden los niños para Navidad y Reyes: modas de TikTok, precios y opciones en el microcentro tucumano

Cuando se le pregunta por un boom inesperado, Sandra menciona una moda que todavía no llegó a su local. “Ahora están de moda los Brain Rot, pero no ingresaron. Allá en Buenos Aires se venden muchísimo, acá no llegan”, explica. Se trata de juguetes y peluches inspirados en personajes virales de TikTok, conocidos por sus nombres repetitivos y frases absurdas -como “Tralalero Tralala” o “Tun Tun Sahur”-, que forman parte de un fenómeno digital consumido principalmente por niños y preadolescentes. Aunque en Su Niño aún no los comercializan, estos productos sí circulan en Tucumán, sobre todo en puestos callejeros y comercios más pequeños, lo que vuelve a marcar una diferencia entre lo que se viraliza en redes y lo que efectivamente llega a las góndolas tradicionales.