Postre saludable para Navidad: las 10 ideas de trufas proteicas de una nutricionista

Una nutricionista compartió sus creaciones más saludables y deliciosas.

Una amplia variedad de trufas para elegir para Navidad o Año Nuevo. Una amplia variedad de trufas para elegir para Navidad o Año Nuevo. Foto: Tisu Farm
Hace 4 Hs

Esta Navidad ninguna mesa puede prescindir de un postre, no importa cuál sea el menú elegido o la dieta que deban seguir sus comensales. Para quienes están con un plan bajo en grasas y proteico, una nutricionista compartió 10 ideas diferentes para preparar tus propias trufas saludables. En su publicación se incluyeron todo tipo de ingredientes y sabores para preparar un plato dulce para disfrutar sin comer pesado ni alejarse demasiado de la dieta.

Un postre fácil y saludable para darse un gusto sin culpas este domingo

Un postre fácil y saludable para darse un gusto sin culpas este domingo

La nutricionista Clara Fustinoni compartió en un carrusel de Instagram 10 ideas con diferentes sabores de trufas. Para prepararlas, elige ingredientes diversos como frutas, frutos secos, cereales y algunas fuentes de proteínas. Otro aspecto destacable de estas preparaciones es que ninguna requiere harinas refinadas, sino que se utilizan opciones alternativas como la avena o la harina de almendras para lograr la consistencia deseada. Quienes usen suplementos proteicos también podrán aplicarlos a sus trufas.

10 ideas de trufas saludables

Trufas de Birthday cake

- 1 taza de avena en copos

- ½ taza de pasta de maní o castañas de cajú

- ¼ de taza de miel

- 1 cucharada de proteína de vainilla o leche en polvo

- 1 cucharada de chips de chocolate

Trufas de brownie

- 1 taza de harina de almendras

- ½ taza de pasta de almendras

- ¼ de taza de pasta de dátiles

- 2 cucharadas de cacao amargo

- 1 scoop de proteína de chocolate o 2 cucharadas soperas de leche en polvo

Postre saludable para Navidad: las 10 ideas de trufas proteicas de una nutricionista Foto: Instagram/piruletasdejamon

Trufas de lemon pie

- 1 taza de harina de almendras

- ¾ tazas de coco rallado

- 2 cucharadas de aceite de coco derretido

- 1 cucharadita de miel

- 1 scoop de proteína o 2 cucharadas de leche en polvo

- Jugo y ralladura de 1 limón y 1 cucharadita de esencia de vainilla

- Chocolate blanco sin azúcar - Cantidad necesaria para bañar las trufas

Trufas de yogur y coco

- 200 gramos de yogur griego o natural

- 80 gramos de coco rallado

- 50 gramos de chips de chocolate

- 1 o 2 cucharadas de miel

Trufas de banana y pasta de maní

- 1 taza de avena en copos

- ½ banana madura pisada

- ½ taza de pasta de maní sin azúcar

- 1 scoop de proteína o 2 cucharadas de leche en polvo

- 1 puñado de nueces picadas

Trufas de garbanzo y chocolate

- 1 taza de garbanzos cocidos

- 1 cucharada sopera de pasta de maní

- 2 cucharadas soperas de cacao amargo

- 5 dátiles procesados con agua o 2 cucharadas de miel

- Chocolate amargo para bañar

- Pistacho picado para decorar

Postre saludable para Navidad: las 10 ideas de trufas proteicas de una nutricionista Foto: Pizca de Sabor

Trufas de avena y canela

- 1 taza de avena en copos

- ½ taza de pasta de cajú

- 3 cucharadas de miel

- 1 scoop de proteína o 3 cucharadas de leche en polvo

- 1 pizca de canela

- 1 cucharadita de azúcar morena

Trufa de banana y pasta de maní

- 3 cucharadas de harina de almendras

- 3 cucharadas de coco rallado

- 2 cucharadas de leche en polvo

- 3 cucharadas soperas de pasta de maní

- 2 cucharadas soperas de miel

Trufas de chocolate amargo

- 4 cucharadas de leche en polvo o 1 scoop de proteína de chocolate

- 3 cucharadas de cacao amargo

- 1 cucharadita de endulzante

- 3 o 4 cucharadas de café líquido

Trufas de cheesecake de arándanos

- 1 taza de avena en copos

- 2 cucharadas soperas de queso crema descremado

- ½ taza de harina de almendras

- 2 cucharadas soperas de miel

- Arándanos frescos o desecados - Cantidad necesaria

