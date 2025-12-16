Secciones
Qué dicen sobre tu edad los regalos de fin de año que hacés

Un estudio realizado en España revela grandes diferencias entre generaciones a la hora de gastar en Navidad: los jóvenes ajustan el presupuesto, los boomers sostienen el consumo, y los millennials priorizan viajes y experiencias.

NAVIDAD POR EDADES. Según un relevamiento en España, la edad marca cómo, cuánto y en qué se gasta para las fiestas. / FREEPIK NAVIDAD POR EDADES. Según un relevamiento en España, la edad marca cómo, cuánto y en qué se gasta para las fiestas. / FREEPIK
Regalar en Navidad ya no es sólo una cuestión de tradición: también es una cuestión de edad. Así lo muestra un estudio realizado en España, que analiza cómo compran y cuánto gastan las distintas generaciones durante las fiestas de fin de año. Aunque el contexto económico argentino es diferente, el informe aporta claves que también resuenan entre los jóvenes tucumanos: consumo más racional, menos impulso y una segmentación generacional significativa.

El informe "La Navidad recalibrada", elaborado por OBS Business School, señala que el consumidor español de 2025 busca celebrar, pero con más planificación y menos derroche. La inflación y la necesidad de cuidar el presupuesto empujaron un cambio claro: se gasta menos y se piensa más antes de comprar.

Menos gasto, más control

Uno de cada tres españoles planea reducir su gasto navideño. El promedio estimado para este año es de 462 euros (alrededor de $ 800.000), por debajo de lo proyectado en 2024. La tendencia marca el fin del consumo impulsivo y el avance de una Navidad más austera, donde ganan terreno los regalos prácticos, las experiencias y los viajes, especialmente dentro de Europa, por sobre los productos de lujo.

El informe habla de un cambio cultural: ya no importa tanto mostrar lo que se tiene, sino cómo se vive. Aunque crece la conciencia ambiental, el precio sigue pesando más que la sostenibilidad a la hora de elegir un regalo.

Qué regala cada generación

Las diferencias se acentúan cuando se mira por edades:

- Generación Z (13 a 28 años): lidera el ajuste. Reduce su gasto el 23%, y prioriza precios bajos y compras más cuidadas.

- Millennials (29 a 44 años): presionados por el costo de vida, apuestan por experiencias antes que objetos materiales.

- Generación X (45 a 60 años): recorta extras y elige regalos útiles para la familia, buscando la mejor relación precio-calidad.

- Baby boomers (61 a 79 años): son quienes más gastan. Mantienen tradiciones y calidad, con un presupuesto promedio de 532 euros (aproximadamente $ 900.000).

Adiós a las campañas masivas

Estas diferencias obligan a las marcas a cambiar sus estrategias. Según el estudio, las campañas genéricas ya no funcionan. Para los boomers y la Gen X se recomiendan mensajes claros y racionales, y para millennials y Gen Z, narrativas visuales, auténticas y emocionales, con foco en experiencias y beneficios concretos como financiación o devoluciones simples.

El informe también marca contrastes regionales: mientras en Europa avanza la hiperpersonalización con inteligencia artificial, en Latinoamérica persiste una fuerte desconfianza hacia los chatbots y se valora más el contacto humano, un dato clave para pensar estrategias locales.

Redes sociales y compras en alza

El llamado social commerce sigue creciendo: las compras directas desde redes sociales aumentarían el 30% impulsadas sobre todo por TikTok e Instagram, que concentran gran parte del gasto de jóvenes y millennials. Comprar ya no es sólo adquirir un producto, sino participar de una experiencia social y estética.

Aunque se trata de un estudio realizado en España, el diagnóstico interpela también a los jóvenes argentinos: la Navidad ya no se vive desde el exceso, sino desde la elección consciente. La edad, el contexto económico y los valores personales definen cómo y cuánto se regala. En tiempos de bolsillos ajustados, celebrar sigue siendo importante, pero hacerlo con criterio se vuelve la nueva regla.

