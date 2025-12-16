Qué dicen sobre tu edad los regalos de fin de año que hacés

Menos gasto, más control

Uno de cada tres españoles planea reducir su gasto navideño. El promedio estimado para este año es de 462 euros (alrededor de $ 800.000), por debajo de lo proyectado en 2024. La tendencia marca el fin del consumo impulsivo y el avance de una Navidad más austera, donde ganan terreno los regalos prácticos, las experiencias y los viajes, especialmente dentro de Europa, por sobre los productos de lujo.