Boca aceleró por un jugador extranjero y está cerca de cerrar su primer refuerzo del mercado

Según la información que trascendió, el pase del futbolista está valuado en una cifra cercana a los U$S 6 millones, monto por el que Boca busca acordar con el club de Medellín. La intención es contar con Hinestroza desde el 2 de enero, cuando comience la pretemporada de cara a una temporada en la que la Copa Libertadores aparece como uno de los grandes objetivos.