Boca aceleró por un jugador extranjero y está cerca de cerrar su primer refuerzo del mercado

Mientras el futuro del banco de suplentes sigue en evaluación, Boca empezó a mover fichas en el mercado de pases. La dirigencia ya realizó una oferta formal por Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que milita en Atlético Nacional, y en el club hay optimismo para que la operación se cierre en los próximos días.
Según la información que trascendió, el pase del futbolista está valuado en una cifra cercana a los U$S 6 millones, monto por el que Boca busca acordar con el club de Medellín. La intención es contar con Hinestroza desde el 2 de enero, cuando comience la pretemporada de cara a una temporada en la que la Copa Libertadores aparece como uno de los grandes objetivos.
El interés no es nuevo, pero en esta oportunidad tomó otro impulso. Juan Román Riquelme se comunicó directamente con el jugador para expresarle el deseo del club de sumarlo al plantel y lo ubicó como una de las prioridades del mercado. Incluso, desde el entorno "xeneize" no descartan que en las próximas horas haya gestiones presenciales para intentar cerrar el acuerdo.
Hinestroza surgió de las inferiores de América de Cali, pasó por la filial del Palmeiras y luego continuó su carrera en Pachuca y Columbus Crew. Sin demasiada continuidad en la MLS, recaló en Atlético Nacional en 2024 a préstamo con opción de compra, que el club colombiano ejecutó tras su buen rendimiento. Desde entonces disputó más de 80 partidos, con 11 goles y 14 asistencias, números que despertaron el interés de varios equipos.
Boca sabe que no está solo en la carrera. En otros mercados ya habían aparecido sondeos desde Europa y, en las últimas semanas, también se mencionó el interés de un club inglés. Aun así, en la Ribera confían en poder avanzar gracias a la voluntad del futbolista, que en declaraciones recientes destacó el peso y la historia del club.
La búsqueda apunta a reforzar el frente de ataque con un extremo rápido y desequilibrante. En ese perfil, todos los caminos conducen a Hinestroza. Marcelo Delgado lo reconoció públicamente: dijo que lo vio, que es un jugador interesante y que será evaluado. Boca ya hizo su parte y ahora espera que las negociaciones terminen de encaminar a quien podría convertirse en el primer refuerzo de la temporada 2026.