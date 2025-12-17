“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado a la situación económica del club y al rol de Sur Finanzas, una empresa que en los últimos tiempos quedó en el centro de la escena por las investigaciones judiciales que alcanzan a dirigentes del fútbol argentino. Moretti aclaró que San Lorenzo no recibió dinero de manera directa y que el recurso a préstamos fue consecuencia de la grave herencia financiera que, según él, encontró al asumir.