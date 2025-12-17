“Me quieren hacer un golpe de Estado”: Marcelo Moretti explicó su vínculo con Sur Finanzas tras la acefalía en San Lorenzo

Luego de que San Lorenzo quedara nuevamente sin conducción formal tras las renuncias masivas en la Comisión Directiva, Marcelo Moretti rompió el silencio y dio su versión de los hechos. El dirigente apuntó contra el proceso que declaró la acefalía, aseguró que impugnará el acta correspondiente y se defendió de las acusaciones que lo rodean, en un contexto donde también quedó bajo la lupa la relación del club con la financiera Sur Finanzas.
Moretti negó que la acefalía esté correctamente constituida y sostuvo que el acta tiene “muchos vicios”. Según explicó, no firmó ese documento ni comandó el cierre de la reunión porque, afirmó, no se lo permitieron. También denunció la ausencia de libros de actas y habló de irregularidades internas que, a su entender, afectan el funcionamiento institucional del club.
En ese marco, volvió a plantear que desde hace tiempo existe una intención de desplazarlo del poder. “Desde hace un año me quieren hacer un golpe de Estado para tomar el control de San Lorenzo”, expresó, y describió al club como una entidad atravesada por fuertes disputas políticas.
El dirigente también se refirió a la cámara oculta que lo involucró en una presunta coima, episodio que forma parte de una causa judicial. Aseguró que el material está incorporado al expediente, que dañó su imagen pública y que es “completamente inocente”. “Se construyó un relato falso”, afirmó, y dejó la resolución del caso en manos de la Justicia.
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado a la situación económica del club y al rol de Sur Finanzas, una empresa que en los últimos tiempos quedó en el centro de la escena por las investigaciones judiciales que alcanzan a dirigentes del fútbol argentino. Moretti aclaró que San Lorenzo no recibió dinero de manera directa y que el recurso a préstamos fue consecuencia de la grave herencia financiera que, según él, encontró al asumir.
“Nos encontramos con un club destruido, con una deuda enorme e inmanejable”, explicó. En ese sentido, detalló que tanto él como otros dirigentes realizaron aportes personales para sostener la gestión, aunque reconoció que no fueron suficientes. “Yo aporté más de 400 mil dólares y hubo dirigentes que pusieron incluso más, porque la situación es prácticamente terminal”, señaló.
Moretti sostuvo que el endeudamiento respondió a la necesidad de cubrir compromisos urgentes y afirmó que San Lorenzo logró reducir una parte importante del pasivo heredado. También evitó pronunciarse sobre la causa que investiga a la cúpula de la AFA y su presunta vinculación con Sur Finanzas, al señalar que tiene respeto por sus autoridades.
Mientras tanto, el club confirmó oficialmente que la Comisión Directiva ingresó en estado de acefalía y trasladó la responsabilidad a la Asamblea de Representantes, que deberá reunirse de manera urgente para definir los próximos pasos. Entre las alternativas que se analizan aparecen la conformación de una Comisión Transitoria o un eventual llamado a elecciones, en un escenario marcado por la incertidumbre institucional y judicial.