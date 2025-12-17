San Lorenzo se declaró en acefalía: renunciaron 14 dirigentes y crece el conflicto alrededor de Marcelo Moretti

El todavía presidente habló públicamente tras conocerse la noticia y pidió disculpas a los socios e hinchas por la situación que atraviesa la institución. Además, volvió a referirse a la causa judicial que lo involucra y a la difusión de una cámara oculta en la que se lo ve guardando un fajo de dólares, hecho que, según él, dañó su imagen pública y forma parte de un expediente que está en manos de la Justicia.