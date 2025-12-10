Fausto Vera, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de River

River avanza firme en el mercado de pases y todo indica que Marcelo Gallardo tendrá pronto a su primera incorporación para la temporada 2026. El club mantiene negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro por Fausto Vera, y aunque todavía quedan detalles por resolver, en Núñez dan por hecho que el volante argentino vestirá la camiseta “millonaria”.
El acuerdo entre el jugador y River está sellado desde hace varios días. Incluso, Vera ya quedó al margen de las últimas convocatorias del conjunto de Belo Horizonte y se despidió de sus compañeros tras la última fecha del Brasileirao. Sin embargo, todavía restan cerrar cuestiones formales entre las instituciones para que la operación se anuncie oficialmente.
Según trascendió, los clubes trabajan sobre la letra chica de un préstamo por un año, que incluirá una obligación de compra cercana a los 4 o 5 millones de dólares, monto que River ejecutaría si el mediocampista cumple determinados objetivos deportivos. En Núñez consideran que se trata de una cifra accesible y confían en que la operación se destrabará sin mayores contratiempos.
La idea del cuerpo técnico es que Vera se incorpore al plantel el sábado 20 de diciembre, cuando comience la pretemporada en el predio de Ezeiza. El volante es un viejo deseo de Gallardo, quien lo había pedido en mercados anteriores.
Un recorrido que explica por qué River lo buscó
Formado en Argentinos Juniors, donde jugó 75 partidos y llegó a ser capitán, Vera fue transferido a Corinthians en 2022: el Bicho vendió el 70% de su pase por 8 millones de dólares. Tras dos temporadas en Brasil y 96 encuentros disputados, pasó a Atlético Mineiro a mediados de 2024 por pedido expreso de Gabriel Milito, técnico que logró potenciarlo tanto en La Paternal como en Belo Horizonte.
En sus primeros meses con la camiseta del Galo tuvo un rendimiento destacado e incluso disputó la final de la Copa Libertadores 2024. Pero todo cambió tras la salida de Milito: su protagonismo se redujo de manera considerable y cerró un 2025 irregular, con 32 partidos jugados, apenas 21 desde el inicio. La llegada de Jorge Sampaoli terminó de correrlo definitivamente del radar del entrenador, quien le comunicó que no sería prioridad para el próximo año.
La negociación entra en su tramo final
En ese contexto, River se movió rápido y presentó una propuesta por un préstamo con opción de compra. Atlético Mineiro realizó algunos ajustes a la oferta y ambas partes ya trabajan en los últimos detalles para estampar las firmas. La intención del club brasileño es recuperar buena parte de los 5 millones de dólares que invirtió en 2024 para quedarse con el mediocampista.
Con un escenario favorable y sin grandes trabas a la vista, la novela parece encaminada hacia un final feliz. Si no surge ningún imprevisto, Fausto Vera será el primer refuerzo de River en este mercado de pases y llegará para reforzar un sector clave del equipo de Gallardo.
El “Millonario” espera confirmarlo en las próximas horas. El volante, mientras tanto, aguarda el llamado que le dé luz verde para iniciar un nuevo capítulo en su carrera.