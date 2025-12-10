Fausto Vera, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de River

En sus primeros meses con la camiseta del Galo tuvo un rendimiento destacado e incluso disputó la final de la Copa Libertadores 2024. Pero todo cambió tras la salida de Milito: su protagonismo se redujo de manera considerable y cerró un 2025 irregular, con 32 partidos jugados, apenas 21 desde el inicio. La llegada de Jorge Sampaoli terminó de correrlo definitivamente del radar del entrenador, quien le comunicó que no sería prioridad para el próximo año.