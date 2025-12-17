Un país está construyendo una colosal central hidroeléctrica y advierten que estaría “llena de secretos”

En Nueva Delhi se encendieron las alarmas. Expertos y funcionarios indios ya calificaron al proyecto como una "bomba de agua". El temor es que, en un conflicto, China pueda retener el caudal para secar los campos de India y Bangladesh, o liberar descargas masivas que provoquen inundaciones catastróficas río abajo. Mientras que el presidente Xi Jinping lo presenta como un pilar de "seguridad nacional" y energía verde para alimentar sus modelos de Inteligencia Artificial, sus vecinos lo ven como una amenaza existencial que podría alterar para siempre la agricultura y la pesca en el Brahmaputra.