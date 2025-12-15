"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

Pero aquella sofisticada dinámica encuentra en el cambio climático un obstáculo. A medida que el aumento de las temperaturas globales altera el delicado equilibrio de calor y salinidad del que depende su fuerza, la AMOC podría ralentizarse. La ciencia aún no llegó a una conclusión definitiva sobre la probabilidad y el momento de un posible colapso, pero algunos estudios proyectaron que podría ocurrir durante este siglo.