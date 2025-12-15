Secciones
"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

Tras la preocupación de científicos por el colapso de un sistema del océano Atlántico, este país elevó una alerta si precedentes.

Islandia lanzó una alerta sin precedentes para la nación completa. Islandia lanzó una alerta sin precedentes para la nación completa. Fuente: CPG
Hace 3 Hs

El posible colapso de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico o AMOC, por sus siglas en inglés, es el primer factor climático en convertirse en una amenaza para la seguridad de una nación entera. Un debilitamiento de este sistema clave provocaría que Islandia se convierta en un ambiente gélido, con temperaturas que destruirían los sustentos vitales de este país.

Islandia lanzó una de las alertas más llamativas del último tiempo. Ante la advertencia de los especialistas de que en este siglo la red crucial de corrientes del Atlántico podría colapsar, Islandia, una nación que depende de este sistema de regulación térmica, anunció que el país se encuentra bajo una "amenaza existencial".

“Nuestro clima, economía y seguridad están profundamente ligados a la estabilidad de las corrientes oceánicas que nos rodean”, declaró Jóhann Páll Jóhannsson, ministro de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia en el medio CNN.

¿Qué es la AMOC? El sistema clave para la vida en nuestro planeta

Islandia tiene un clima relativamente templado gracias a la AMOC. Esta red que serpentea por el océano Atlántico, lleva el calor hacia el norte, funcionando como una gigantesca cinta transportadora que lleva el agua cálida del hemisferio sur y los trópicos hacia el hemisferio norte, donde se enfría, se hunde y fluye de regreso hacia el sur.

Pero aquella sofisticada dinámica encuentra en el cambio climático un obstáculo. A medida que el aumento de las temperaturas globales altera el delicado equilibrio de calor y salinidad del que depende su fuerza, la AMOC podría ralentizarse. La ciencia aún no llegó a una conclusión definitiva sobre la probabilidad y el momento de un posible colapso, pero algunos estudios proyectaron que podría ocurrir durante este siglo.

Las consecuencias del colapso de la AMOC

Un colapso de la AMOC “ya no puede considerarse un riesgo de baja probabilidad, dada la evolución de la ciencia en los últimos años”, afirmó Stefan Rahmstorf, oceanógrafo físico y climatólogo que ha estudiado la AMOC en la Universidad de Potsdam, Alemania.

Las repercusiones serían catastróficas: provocarían enormes cambios climáticos y meteorológicos a nivel mundial, incluyendo el aumento del nivel del mar en partes de Estados Unidos y Europa, la alteración de los sistemas monzónicos que afectarían a países de Asia y África, y un invierno gélido en Europa, con la posibilidad de que el hielo marino se extienda hacia el sur hasta el Reino Unido.

Una nación entera en alerta

Islandia “estaría cerca del epicentro de un enfriamiento regional grave”, lo que significa que el país podría quedar rodeado de hielo marino, declaró Rahmstorf al medio citado.

Es “una amenaza existencial”, afirmó Jóhannsson a CNN. La AMOC regula el clima de Islandia, y su colapso podría devastar la infraestructura, el transporte e industrias vitales como la pesca, añadió.

Jóhannsson informó al Gobierno sobre los últimos avances científicos después de que una investigación publicada en agosto suscitara “serias preocupaciones” sobre la futura estabilidad de la AMOC. En septiembre, el Consejo de Seguridad Nacional de Islandia designó el posible colapso de la corriente como un riesgo para la seguridad nacional, siendo la primera vez que un factor climático recibe esta designación en el país.

La decisión de Islandia marca un cambio en la forma en que el país comprende los riesgos climáticos, concluyó Jóhannsson. “Lo que sí sabemos es que el clima actual podría cambiar tan drásticamente que nos resultaría imposible adaptarnos”, afirmó. “En resumen, no se trata solo de una preocupación científica, sino de una cuestión de supervivencia y seguridad nacional”, explicó el funcionario.

