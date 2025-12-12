Argentina tuvo el vuelo directo más largo del mundo: el hito de la aviación de 29 horas en el aire

Vuelos cada vez más largos

Este nuevo recorrido se suma a un grupo pequeño pero creciente de rutas de ultra larga distancia ya en operación, según indicaron desde el medio Euro News. Singapore Airlines opera actualmente el servicio sin escalas más largo, que conecta Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York. Tanto la ida como la vuelta duran unas 18 horas y se realizan con un Airbus A350 de ultra largo alcance, un avión capaz de cubrir casi 18.000 kilómetros sin repostar. La aerolínea ofrece además un servicio Singapur-Newark ligeramente más corto.