Argentina tuvo el vuelo directo más largo del mundo: el hito de la aviación de 29 horas en el aire

Argentina registró la llegada y la salida del recorrido más largo del mundo, con 25 horas de ida y 29 horas de vuelta.

El vuelo comercial más largo del mundo llegó a la Argentina. El vuelo comercial más largo del mundo llegó a la Argentina. Derechos de autor Kua Yue / Unsplash
Hace 1 Hs

Un día y cinco horas son las que atravesaron los pasajeros de China Eastern Airlines para llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo comercial histórico: el más largo jamás registrado. La semana pasada, la aerolínea inauguró la ruta que conecta Shanghái con Buenos Aires.

China Eastern Airlines estrenó el primer vuelo del Boeing 777-300ER en el viaje que conecta el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, batiendo récords mundiales. Con un primer viaje inaugural el 4 de diciembre, la empresa hará recorridos dos veces por semana, los martes y jueves, atravesando los continentes en una ruta de 20.700 kilómetros.

El trayecto del avión hacia el sur dura algo más de 25 horas hasta llegar a Argentina, mientras que la vuelta se prolonga un poco más: unas 29 horas hasta llegar a China debido a los vientos dominantes.

Una conexión clave

China Eastern presentó su nuevo vuelo en el marco de la creación de la Ruta Aérea de la Seda, un camino que conecta Asia con Oceanía y Sudamérica a bordo de una nave de 316 plazas y que abre un mercado clave, permitiendo la facilidad de traslado a los 55.000 ciudadanos chinos que viven en la Argentina.

Los precios oscilan entre 1.320 y 1.950 euros en clase turista y en torno a 4.200 euros en clase ejecutiva. La compañía afirma que este nuevo corredor hacia el sur une extremos opuestos del Pacífico y refuerza las opciones de viaje entre tres continentes.

Vuelos cada vez más largos

Este nuevo recorrido se suma a un grupo pequeño pero creciente de rutas de ultra larga distancia ya en operación, según indicaron desde el medio Euro News. Singapore Airlines opera actualmente el servicio sin escalas más largo, que conecta Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York. Tanto la ida como la vuelta duran unas 18 horas y se realizan con un Airbus A350 de ultra largo alcance, un avión capaz de cubrir casi 18.000 kilómetros sin repostar. La aerolínea ofrece además un servicio Singapur-Newark ligeramente más corto.

Otras aerolíneas mantienen rutas que superan con regularidad las 15 horas. Qatar Airways une Doha y Auckland, mientras que Qantas opera dos grandes rutas de larga distancia, Perth-Londres Heathrow y Melbourne-Dallas Fort Worth. Todas encajan en la categoría de ultra larga distancia, definida como vuelos de 16 horas o más.

