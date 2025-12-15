¿Cómo llegó Kshamenk a Mundo Marino?: la historia de última orca en cautiverio de América Latina

El fallecimiento de Kshamenk, la Orca de 33 años que participó durante años en los shows del conocido oceanario, fue anunciado por el mismo Mundo Marino a través de un comunicado. La causa, según informaron, fue un 'paro cardiorrespiratorio'. Sin embargo, los motivos por los que ocurrió aún se encuentran en análisis, pero 'todo indica que se trató de un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente de los profesionales dedicados a su cuidado', explicaron desde el acuario.