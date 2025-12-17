Alerta por la gripe A H3N2: la nueva variante K se acerca al país y refuerzan el llamado a vacunarse

La expansión del subclado K de la gripe A (H3N2) mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del continente y ya se lo considera cada vez más cerca de la Argentina. En los últimos días se confirmaron casos en países de Sudamérica ubicados al norte del Ecuador, como Perú y Colombia, poco después de que el virus fuera detectado en México. La secuencia de contagios refuerza la idea de que su llegada al Cono Sur es solo una cuestión de tiempo.