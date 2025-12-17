Secciones
Alerta por la gripe A H3N2: la nueva variante K se acerca al país y refuerzan el llamado a vacunarse

La expansión del subclado K de la gripe A (H3N2) en Sudamérica encendió las alertas sanitarias y refuerza la recomendación de vacunarse, especialmente en los grupos de riesgo, ante su posible llegada a la Argentina.

Hace 24 Min

La expansión del subclado K de la gripe A (H3N2) mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del continente y ya se lo considera cada vez más cerca de la Argentina. En los últimos días se confirmaron casos en países de Sudamérica ubicados al norte del Ecuador, como Perú y Colombia, poco después de que el virus fuera detectado en México. La secuencia de contagios refuerza la idea de que su llegada al Cono Sur es solo una cuestión de tiempo.

En Bolivia, la situación encendió señales de advertencia. Allí se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica tras registrarse casos sospechosos y se investiga una muerte en el departamento de Santa Cruz que podría estar vinculada al nuevo subclado. Además, varias personas permanecen bajo observación con diagnóstico confirmado de influenza A (H3N2), a la espera de estudios que determinen si corresponde al linaje K.

Las medidas en Argentina

Ante este escenario regional, en distintas provincias argentinas comenzaron a reforzarse los mensajes preventivos, especialmente dirigidos a los grupos de mayor riesgo. El foco está puesto en la vacunación, ya que se trata de una variante reciente que puede evadir parcialmente la inmunidad previa generada por infecciones pasadas o esquemas incompletos.

Los datos oficiales de la campaña antigripal 2025 muestran coberturas dispares: poco más de la mitad de los niños menores de dos años recibió la vacuna, mientras que en adultos mayores de 65 años la cifra ronda el 40%. En embarazadas el porcentaje es similar y en el personal de salud alcanza cerca del 80%, uno de los niveles más altos.

A pesar de las mutaciones detectadas en este subclado, los informes epidemiológicos nacionales indican que la vacuna actual sigue ofreciendo protección relevante, sobre todo frente a cuadros graves. Los análisis preliminares señalan una efectividad sostenida para prevenir hospitalizaciones, con mejores resultados en la población infantil que en adultos mayores, como suele ocurrir en las temporadas de gripe.

Un virus con recorrido global

El subclado K del H3N2 comenzó a circular a mediados de año en Asia y luego se expandió a Oceanía. A partir de noviembre, su propagación se aceleró en Europa y Estados Unidos, hasta llegar recientemente a América Latina. En algunos países, como Perú, se estima que el virus pudo haber estado circulando durante semanas sin ser detectado, lo que sugiere que su impacto puede variar según las condiciones climáticas, sanitarias y el nivel de inmunización de la población.

La experiencia internacional indica que la llegada al hemisferio sur suele consolidarse durante el invierno, cuando aumentan las infecciones respiratorias. Por ese motivo, los sistemas de salud ya analizan distintos escenarios: desde la actualización de la vigilancia genómica hasta la preparación de hospitales ante un eventual aumento de casos.

En paralelo, se refuerzan las campañas de comunicación para insistir en medidas básicas de prevención, como la vacunación oportuna, el cuidado de personas vulnerables y la consulta temprana ante síntomas compatibles con gripe. 

