Gripe H3N2: ¿debemos preocuparnos y puede llegar la variante que alarmó al Reino Unido a la Argentina?

El reciente brote de gripe que encendió las alarmas en el Reino Unido volvió a poner en discusión la circulación del virus en el hemisferio norte y su posible impacto en la próxima temporada invernal en Sudamérica. El infectólogo, Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz y referente nacional en enfermedades infecciosas, analizó en LA GACETA el escenario y llamó a reforzar la vacunación.