Gripe H3N2: ¿debemos preocuparnos y puede llegar la variante que alarmó al Reino Unido a la Argentina?

El reciente brote de gripe que encendió las alarmas en el Reino Unido volvió a poner en discusión la circulación del virus en el hemisferio norte y su posible impacto en la próxima temporada invernal en Sudamérica. El infectólogo, Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz y referente nacional en enfermedades infecciosas, analizó en LA GACETA el escenario y llamó a reforzar la vacunación.
“Preocuparse, sí; alarmarse, no”, sintetizó al explicar que la variante H3N2 que circula en Europa presenta “una pequeña mutación” que no genera riesgo pandémico, pero sí redujo la eficacia de la vacuna actual para evitar contagios.
Orduna remarcó que esta variante produjo “un adelantamiento” y un aumento inusual de los casos de gripe en Europa. Aunque no es comparable con el Covid-19 ni con la pandemia de influenza A de 2009, sí generó una consecuencia concreta. “Las personas vacunadas no tienen la misma protección para evitar la infección, aunque sí mantienen protección contra hospitalizaciones y cuadros graves”.
Esto derivó en una fuerte demanda en guardias y servicios ambulatorios en Reino Unido, tendencia que luego se repitió en el resto de Europa y que ya comenzó a observarse en Estados Unidos, donde el invierno recién empieza.
¿Puede llegar esta variante a la Argentina?
Según Orduna, es esperable que la variante cruce al hemisferio sur debido al movimiento turístico entre ambos hemisferios. Sin embargo, baja el tono de la preocupación inmediata. “Estamos en verano y gripe prácticamente no circula en brotes. Podrá detectarse un caso, pero no generará impacto ahora”.
El foco, dice, debe estar puesto en lo que ocurra desde abril y mayo, cuando comience la temporada de enfermedades respiratorias. “Probablemente esta variante esté presente en nuestro invierno. Por eso es clave fortalecer la vacunación y que los sistemas de salud estén preparados”, advirtió.
Vacunarse y aplicar lo aprendido en pandemia
El infectólogo dedicó parte de la charla a reivindicar la importancia de las vacunas en un contexto donde, según sostuvo, “hemos visto cosas aberrantes del movimiento antivacunas”.
“Estemos al día con la gripe, la neumocócica y la vacuna contra Covid”, pidió, y recordó la necesidad de retomar los cuidados no farmacológicos:
– Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar;
– Lavarse frecuentemente las manos;
– Quedarse en casa ante síntomas;
– Utilizar barbijo si es imprescindible salir;
– Proteger especialmente a los trabajadores esenciales.