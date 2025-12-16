La Universidad Nacional de Quilmes ofrecerá carreras virtuales con inscripción en febrero

Paso a paso para iniciar la preinscripción

El primer paso consiste en registrarse con un correo electrónico activo, que será el canal de comunicación oficial de la UNQ durante todo el proceso. Luego, se debe completar la ficha de preinscripción disponible en la sección “Me quiero inscribir” o ingresar directamente al sistema de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ).