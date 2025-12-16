Secciones
La Universidad Nacional de Quilmes ofrecerá carreras virtuales con inscripción en febrero

La preinscripción se habilitará en 2026, e incluirá tecnicaturas, licenciaturas, ciclos de complementación curricular y especializaciones en la modalidad remota.

EDUCACIÓN. La Universidad Nacional de Quilmes abrirá en febrero de 2026 la preinscripción a su oferta de carreras a distancia. EDUCACIÓN. La Universidad Nacional de Quilmes abrirá en febrero de 2026 la preinscripción a su oferta de carreras a distancia. / GOOGLE
Hace 1 Hs

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) ya definió el calendario de preinscripción a sus carreras a distancia para el ciclo lectivo 2026. El proceso se habilitará desde el miércoles 4 hasta el jueves 12 de febrero de 2026 y se realizará de manera completamente virtual.

La propuesta académica incluye licenciaturas, ciclos de complementación curricular y la carrera de Contador Público, todos con la modalidad online. La iniciativa apunta a ampliar el acceso a la educación universitaria para quienes necesitan cursar a distancia.

La inscripción se gestionará mediante el sitio oficial de la universidad, unq.edu.ar, donde las personas interesadas deberán elegir la carrera y completar una serie de pasos obligatorios.

Paso a paso para iniciar la preinscripción

El primer paso consiste en registrarse con un correo electrónico activo, que será el canal de comunicación oficial de la UNQ durante todo el proceso. Luego, se debe completar la ficha de preinscripción disponible en la sección “Me quiero inscribir” o ingresar directamente al sistema de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ).

En una segunda instancia, se solicitará la carga de la documentación obligatoria en formato PDF. Se requiere DNI; título analítico completo del nivel secundario o constancia de analítico en trámite y, en el caso de contar con estudios previos, el título correspondiente para la inscripción a la carrera elegida. 

Para finalizar la preinscripción, es necesario ratificar los datos desde el botón “Confirmar” ubicado en el margen superior derecho del sistema. Tras ese paso, el postulante recibe un correo con el asunto “SIU - Preinscripción”, que funciona como constancia del trámite iniciado.

Revisión de datos y confirmación de la admisión

Una vez completada la preinscripción comienza el proceso de revisión de la documentación presentada. Esta etapa administrativa puede demorar hasta 20 días hábiles, según informaron desde la universidad.

Luego de la validación, la UNQ envía el comprobante de inscripción a la propuesta seleccionada y la confirmación de alta como usuario del Campus Virtual. Finalmente se remite una comunicación que confirma la admisión definitiva, junto con las instrucciones para acceder al portal de pagos.

Qué carreras y posgrados se dictan en modalidad virtual

La oferta incluye tecnicaturas universitarias en Gestión de Medios Comunitarios, Ciencias Empresariales, e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

En el nivel de grado, se dictan licenciaturas en Turismo y Hotelería, Gestión del Comercio Internacional, Administración y ciclos de complementación en Geografía, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, y Artes y Tecnologías.

Además, la UNQ ofrece especializaciones virtuales en Relaciones Internacionales y Política Exterior, Gobierno Local, Desarrollo Territorial y Urbano, Economía Social y Solidaria, Docencia en Entornos Virtuales, Turismo, Criminología, Comunicación Digital Audiovisual, Comunicación de la Ciencia y Ciencias Sociales y Humanidades.

