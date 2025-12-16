Secciones
El dólar oficial mayorista continúa su escalada tras el anuncio del nuevo esquema

Los dólares financieros avanzaron luego de que el Banco Central informara que desde 2026 las bandas se ajustarán por inflación.

Compra de divisas. Compra de divisas. ARCHIVO
Hace 2 Hs

El dólar oficial mayorista profundizó su alza en medio de la jornada de este martes, trepando $14,50 y ubicándose en $1.454, apenas $1 por debajo de su máximo nominal histórico, luego de que el gobierno de Javier Milei ajustara su programa monetario de cara a 2026 y recalibrara las bandas cambiarias según la inflación.

En el mercado minorista, el tipo de cambio se sitúa en $1.480 en el Banco Nación, mientras que los dólares paralelos acompañan la tendencia alcista del oficial: el MEP sube 0,7% a $1.501,72, el contado con liquidación (CCL) avanza 1% a $1.543,41 y el blue cotiza en $1.495.

Los contratos de dólar futuro también reflejan los nuevos pisos y techos de las bandas cambiarias, registrando subas en todos los plazos. Para enero, el dólar futuro se ubica en $1.499, para febrero en $1.529, mientras que los mayores incrementos se observan en mayo, con $1.625, y junio, a $1.655.

La administración libertaria anunció el lunes que a partir de enero ajustará las bandas cambiarias según la inflación mensual, a diferencia del régimen de semiflotación instaurado en abril, cuando la administración del presidente Javier Milei flexibilizó el acceso a divisas extranjeras.

Actualmente, el Banco Central de Argentina (BCRA) no puede intervenir en el tipo de cambio mientras la relación entre el peso y el dólar estadounidense flote entre el techo y piso de las bandas, que aumentan y disminuyen respectivamente al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual", dijo el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en una conferencia de prensa.

El porcentaje de aumento del techo y de disminución del piso se establecerá a partir del dato de inflación mensual medido por el instituto público de estadísticas (Indec), que en lo que va de 2025 fluctuó entre el 1,5% y el 3,7% mensual. La inflación de noviembre fue de 2,5%.

Para el economista Ricardo Delgado, este anuncio muestra que «evidentemente va a haber un camino ascendente del tipo de cambio mayorista que es el que define las exportaciones y las importaciones y los pagos de deuda».

"Es mejor que lo que teníamos hasta ahora pero sigue siendo insuficiente para aquellos sectores que producen y exportan", dijo al canal local TN Delgado, en relación a los agentes económicos que deben lidiar con un peso sobrevaluado, según expertos.

La reacción del FMI

El sistema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril en el marco de un préstamo de 20.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 millones ya fueron desembolsados.

Además de la modificación de las bandas cambiarias, el BCRA también anunció que a partir de enero lanzará un programa de acumulación de reservas internacionales, una condición exigida por el FMI.

"Celebramos las recientes medidas de apertura de mercado y los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstruir las reservas y promover reformas que impulsen el crecimiento", escribió el lunes en X la portavoz del FMI, Julie Kozack. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas", agregó, según consignó AFP.

