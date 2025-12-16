Día clave para “Belén”: hoy se sabrá si sigue en carrera a los Oscar

La primera valla que saltó la realización dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y con la tucumana Camila Plaate como premiada actriz de reparto, fue la propia designación como representante argentina a los Oscar (y también a los Goya). Para ello se tuvo en cuenta el gusto de Hollywood en torno a los guiones que parten de un hecho real, el desarrollo de un juicio enmarcado por la injusticia y la calidad de las actuaciones, tres temas fuera de debate en este producto. Si salta bien la de hoy, aún no tendrá la meta a la vista, porque le quedará la última: el 22 de enero de 2026 se anunciarán las cinco finalistas que disputarán la estatuilla dorada el 15 de marzo.