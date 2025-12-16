Efemérides del martes 16 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

"Aguilucho", como alguna vez lo apodó el periodista Pedro Fiore tras una caída del piloto en la carrera Buenos Aires-Caracas, no solo fue uno de los mecánicos y pilotos más importantes de la historia del país junto con su hermano Juan, sino que también fue pionero en el uso de publicidad en el coche, algo que le sirvió para pagar el Alfa Romeo con el que venció a los europeos. Además, fue el primero en instalar el uso del casco y el cinturón de seguridad en los coches de carrera.