Efemérides del martes 16 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 16 de diciembre de 1989 no fue un día más para el deporte argentino. Aquella tarde, Oscar Alfredo Gálvez murió a raíz de un cáncer de páncreas que aquejaba al piloto desde hacia varios años. El primer argentino en ganarle a los europeos en un Grand Pix y el cuarto más ganador de la historia del Turismo Carretera falleció a sus 76 años mientras descansaba en su hogar en Palermo.
"Aguilucho", como alguna vez lo apodó el periodista Pedro Fiore tras una caída del piloto en la carrera Buenos Aires-Caracas, no solo fue uno de los mecánicos y pilotos más importantes de la historia del país junto con su hermano Juan, sino que también fue pionero en el uso de publicidad en el coche, algo que le sirvió para pagar el Alfa Romeo con el que venció a los europeos. Además, fue el primero en instalar el uso del casco y el cinturón de seguridad en los coches de carrera.
Su última carrera la realizó en octubre de 1964 con un Ford Falcon a sus 51 años. Si bien continuaba siendo un destacado piloto, la muerte de su hermano Juan lo llevó a abandonar definitivamente el deporte, aunque años más tarde continuó como asesor deportivo.
Junto a su hermano obtuvieron 14 títulos en las 15 temporadas que corrieron entre 1947 y 1961. El único que pudo cortar con la hegemonía fue Rodolfo De Álzaga con su Ford en 1959. Además, en su homenaje se renombró al autódromo argentino como Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Efemérides del 16 de diciembre
1485 – Nace Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, hija de los reyes católicos.
1608 – Se realiza la mensura del ejido urbano de Buenos Aires.
1617 – Por Real Cédula expedida en Madrid se divide la antigua provincia del Río de la Plata en dos. Una pasó a denominarse Guairá, con capital en la Asunción, integrada también por las ciudades de Villarrica del Espíritu Santo y Santiago de Xerez, y la otra, denominada del Río de la Plata, integrada también por las ciudades de Santa Fe, San Juan de la Vera de las Siete Corrientes y Concepción del Río Bermejo. Diego de Góngora fue el primer gobernador con asiento en Buenos Aires.
1770 – Nace el compositor alemán Ludwig Von Beethoven.
1773 – The Boston Tea Party: los colonos arrojan al mar un cargamento de te ante la imposición de una gabela por parte del gobierno inglés.
1824 – Se instala en Buenos Aires el Congreso Constituyente.
1859 – Muere Wilhelm Grimm, crítico literario alemán, famoso junto a su hermano por su clásica colección de canciones y cuentos para niños.
1901 – Nace Margaret Mead, antropóloga estadounidense, célebre por sus estudios de las sociedades no industriales y su contribución a la antropología social.
1902 – Nace el poeta español Rafael Alberti.
1904 – Se crea el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Argentina.
1917 – Nace Arthur Charles Clarke, escritor inglés de ciencia ficción.
1921 – Muere Camille Saint-Saens, compositor, pianista y organista francés.
1928 – Nace el escritor de ciencia ficción estadounidense Philip Dick.
1938 – Nace la actriz sueca Liv Ullman.
1944 – Hitler desencadena la ofensiva de las Ardenas, el último intento del régimen nazi por cambiar el curso de la guerra.
1951 – Nace la ex vedette argentina Adriana Aguirre.
1960 – Nace Claribel Medina, actriz y conductora de televisión puertorriqueña.
1965 – Muere William Somerset Maugham, escritor inglés.
1989 – Muere el piloto argentino Oscar Alfredo Gálvez, ídolo del automovilismo.
2003 – Fallece el guionista, director y productor televisivo Hugo Moser.
2006 – Desde la isla Wallops (Virginia), Estados Unidos lanza su nanosatélite biológico Genesat 1, de 6,8 kg.
2018 – En Tailandia se celebra la 67ma edición del concurso anual de Miss Universo donde Catriona Gray de Filipinas se corona ganadora.