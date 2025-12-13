Ciafa: 35 años de trayectoria junto a la producción agrícola del país

El crecimiento del uso de fertilizantes es un reflejo claro de esta evolución. En la década de 1990, el país utilizaba menos de 500.000 toneladas; hoy supera los 5 millones, lo que muestra un proceso sostenido de incorporación de tecnología, de manejo profesional del suelo y de nuevas herramientas para optimizar la producción. “Entre estas innovaciones se encuentran las mezclas químicas y los biofertilizantes que complementan el uso de fertilizantes puros en la nutrición de los cultivos, que sumado al manejo por ambientes y a la agricultura de precisión contribuyen al cuidado del ambiente y a una agricultura más eficiente”, señaló Manuel Santiago, vicepresidente primero de Ciafa.