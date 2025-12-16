Boreal amplía su Centro Médico en Tucumán: consultorios renovados, laboratorio bioquímico, tomógrafo y centro odontológico de vanguardia

Acerca de Boreal Salud

Empresa argentina con 25 años de trayectoria en el mercado de la salud que brinda cobertura médica a más de 260.000 asociados en las Zonas Centro, Cuyo, Noroeste y Litoral. Posee más de 30 sucursales y una amplia red de doctores y profesionales, incluyendo centros médicos propios, equipados con lo último en tecnología. Sus servicios incluyen amplia red de prestadores médicos y sanatorios; descuentos en farmacias, gastos de internación sin cargo, alta complejidad, plataforma de telemedicina, credencial digital y la App Boreal Móvil para autorizar consultas y prácticas médicas desde el celular, entre otros. Más información en www.borealsalud.com.ar