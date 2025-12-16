Secciones
Boreal amplía su Centro Médico en Tucumán: consultorios renovados, laboratorio bioquímico, tomógrafo y centro odontológico de vanguardia

La empresa de medicina privada tucumana presentó la ampliación integral de su Centro Médico de la Comunidad (CMC) en San Miguel de Tucumán, incorporando nuevos consultorios, más de 18 especialidades médicas, un Laboratorio Bioquímico de avanzada y una farmacia exclusivos para asociados. Con más de 260.000 afiliados y una red de 25.000 prestadores en todo el país, la compañía fortalece su presencia en el NOA.

Hace 7 Hs

Boreal Salud marca un nuevo capítulo en su estrategia de expansión en el norte del país con la ampliación integral del Centro Médico de la Comunidad (CMC). La compañía, que en los últimos años ha consolidado un crecimiento sostenido en infraestructura y servicios, suma ahora un espacio completamente modernizado en el corazón de San Miguel de Tucumán.

El renovado CMC, ubicado en Santiago del Estero 140 de la capital, busca responder a la creciente demanda de atención médica de calidad, incorporando equipamiento, áreas especializadas y un diseño pensado para optimizar la experiencia de sus asociados. “Esta nueva etapa del CMC incorpora 11 nuevos consultorios modernos, más de 18 especialidades médicas, un Laboratorio Bioquímico completamente equipado, una farmacia de acceso directo a medicamentos para nuestros asociados y un Centro Odontológico de vanguardia, diseñado para agilizar la atención y elevar la calidad del servicio”, mencionó Diego Moreno, Gerente del CMC. 

La renovación se suma a una red que actualmente cuenta con 30 sucursales administrativas distribuidas en 11 provincias del país, más de 260.000 beneficiarios y una red que supera los 25.000 prestadores. Este avance se traduce en mayores capacidades operativas, incorporación de profesionales y un modelo de atención que busca anticiparse a las necesidades sanitarias de la población.

Además, en un contexto donde el acceso a la salud se dificulta por la situación económica actual, la compañía destaca que en sus Centros Médicos Comunitarios la atención se brinda exclusivamente para todos los planes de cobertura, sin cobro de plus adicional, lo que permite que cada asociado reciba la prestación que necesita sin enfrentar costos informales.

“Para Boreal, este espacio no solo representa una mejora para nuestros asociados sino que simboliza un orgullo colectivo y un compromiso profundo con la comunidad tucumana, que ahora contará con un centro de atención más completo, accesible y preparado para acompañar al paciente en todas las etapas de su cuidado”.

La puesta en valor del CMC también refuerza la importancia de contar con infraestructura sanitaria preparada para desafíos actuales y futuros. Con esta inversión, Boreal Salud apunta a fortalecer la atención primaria, potenciar la prevención y ofrecer tiempos de respuesta más ágiles, aspectos claves en un contexto donde la demanda de servicios de salud sigue en crecimiento.

Acerca de Boreal Salud

Empresa argentina con 25 años de trayectoria en el mercado de la salud que brinda cobertura médica a más de 260.000 asociados en las Zonas Centro, Cuyo, Noroeste y Litoral. Posee más de 30 sucursales y una amplia red de doctores y profesionales, incluyendo centros médicos propios, equipados con lo último en tecnología. Sus servicios incluyen amplia red de prestadores médicos y sanatorios; descuentos en farmacias, gastos de internación sin cargo, alta complejidad, plataforma de telemedicina, credencial digital y la App Boreal Móvil para autorizar consultas y prácticas médicas desde el celular, entre otros. Más información en www.borealsalud.com.ar

