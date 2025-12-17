Cómo de la mano de la IA Mercado Libre consolidó su liderazgo en América latina

En paralelo, el ecosistema de modelos se diversificó. A los sistemas propietarios se suman modelos open source, muchos de ellos desarrollados en Asia, que ofrecen costos significativamente más bajos. “Las empresas están empezando a adoptarlos porque el serving de infraestructura es más barato y el rendimiento es muy competitivo”, explicó. Esta tendencia no solo democratiza el acceso a la IA, sino que también acelera la competencia y obliga a repensar estrategias de negocio en plazos cada vez más cortos. “Hoy una startup tiene 90 días para reinventarse; si no, aparece otra que lo hace mejor”, advirtió.