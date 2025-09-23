Secciones
Faustino Oro: el joven prodigio del ajedrez argentino que cautivó a Mercado Libre

Este año, el pequeño genio había encontrado un socio para seguir creciendo y desafiando la historia.

Hace 2 Hs

Faustino Oro no deja de sorprender. Con solo 11 años, se convirtió en el Maestro Internacional más joven del planeta en 2024, año en el que también brilló en la final del Campeonato Argentino Absoluto de Ajedrez. Su historia, marcada por la constancia y la inteligencia estratégica, comenzó durante la pandemia en 2020 y desde entonces ha sido una sucesión de logros.

El talento precoz del joven ajedrecista argentino no pasó desapercibido para Mercado Libre, que decidió acompañarlo en este momento clave de su carrera. La compañía, líder en comercio electrónico y tecnología, anunció una alianza con Faustino como muestra de su compromiso con el desarrollo de talentos locales.

“Faustino representa los valores que nos inspiran: esfuerzo, perseverancia y una mentalidad ganadora. Su historia demuestra que el talento se construye con pasión y dedicación. Es un orgullo acompañarlo en su camino”, expresó Daniel Rabinovich, COO de Mercado Libre.

Como parte del anuncio, Faustino participó en un evento especial en la sede de la empresa en Saavedra, donde se enfrentó a 20 empleados apasionados por el ajedrez en una partida simultánea. El joven campeón se lució ante los mejores jugadores internos de la compañía, en una jornada que combinó inspiración, competencia y admiración colectiva.

La alianza no solo refuerza el vínculo entre el deporte y la tecnología, sino que también posiciona a Faustino como un símbolo de superación y visión de futuro. “Nos identificamos con quienes siempre se desafían a sí mismos. Faustino encarna esa actitud y es un honor poder apoyarlo”, concluyó Rabinovich. Con cada movimiento sobre el tablero, el joven genio reafirma que el futuro del ajedrez argentino está en buenas manos.

