El CEO de Mercado Libre pidió regulaciones contra Shein y Temu por competencia desleal: “Se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”

El CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el avance de las plataformas chinas Shein y Temu en Latinoamérica y pidió nuevas regulaciones para evitar lo que calificó como una “competencia desleal” que pone en riesgo el empleo y las empresas locales.
Mercado Libre pide regulaciones para frenar el avance de Shein y Temu
Durante una entrevista reciente, De la Serna sostuvo que las plataformas de origen chino “no compiten bajo las mismas reglas”, y que eso genera un desequilibrio para las compañías latinoamericanas.
“Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”, afirmó el ejecutivo.
El CEO de Mercado Libre explicó que el 90% de las ventas dentro de la plataforma son realizadas por pymes, que se ven afectadas por la llegada masiva de productos de bajo costo y calidad dudosa.
“Los empleos en la región corren riesgo”
De la Serna advirtió que, aunque el crecimiento de Shein y Temu obligó a Mercado Libre a invertir más en logística y tecnología, también representa una amenaza directa para el empleo regional.
“Los empleos en la región corren riesgo si la competencia no se regula”, aseguró.
Además, marcó una diferencia entre la competencia asiática y los jugadores estadounidenses:
“Amazon nos forzó a mejorar, pero las empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”, señaló.
El fenómeno global de Temu y Shein
El crecimiento de Temu —plataforma del grupo chino PDD Holdings— se ha vuelto explosivo. Según datos de Sensor Tower, la app aumentó un 143% sus usuarios activos mensuales en América Latina durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de usuarios.
Por su parte, Shein consolidó su presencia con una estrategia agresiva de precios bajos y campañas en redes sociales, generando una presión inédita sobre los comercios locales.
En contraposición, Mercado Libre acumula 27 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 30%, aunque su liderazgo regional ahora enfrenta un nuevo desafío.
Amazon también se adapta: lanza una versión “económica”
El fenómeno no se limita a América Latina. En Estados Unidos, Amazon tuvo que reformular su modelo de negocios y lanzó “Amazon Haul”, una versión más económica de su tienda para competir directamente con las marcas chinas.
Este movimiento evidencia que la expansión de Shein y Temu está transformando el comercio electrónico global y obligando a las grandes tecnológicas a rediseñar estrategias.
Regulaciones y límites a las importaciones en Argentina
Por el momento, Argentina implementó restricciones a los envíos internacionales para frenar el ingreso masivo de productos extranjeros y garantizar que cumplan con las normas aduaneras.
Las condiciones fijadas por ARCA establecen:
Valor máximo del pedido: US$3.000 por envío
Peso del paquete: Hasta 50 kg
Máximo de 3 unidades del mismo producto
Uso personal, sin fines comerciales
Estas medidas buscan proteger la producción nacional y mantener el equilibrio competitivo frente al auge de las plataformas chinas.