Tenía $17 millones destinados a la fiesta de egresados y los perdió en el casino: escándalo en una escuela de Misiones

Un escándalo sacude a la ciudad de Eldorado, en Misiones, luego de que una madre fuera denunciada penalmente por haber gastado en apuestas los $17 millones que un curso completo había reunido durante ocho meses para pagar la fiesta de egresados. Las familias se enteraron de lo ocurrido apenas horas antes de la graduación, cuando el salón informó que el evento estaba impago.
La mujer denunciada, Romina Enríquez (42), reconoció en mensajes enviados por WhatsApp que utilizó el dinero en el casino. “La verdad es que tengo problemas con el casino. Pensando que lo iba a recuperar, me fui enterrando cada vez más”, admitió ante los padres.
El dinero era para la fiesta de egresados
El monto había sido recaudado por las familias de los 35 alumnos de la Escuela de Comercio N.º 19, con aportes mensuales de alrededor de $60.000 por estudiante, destinados a cubrir el salón, el catering, el DJ, el fotógrafo y otros servicios de la tradicional fiesta de egresados.
El caso salió a la luz el viernes al mediodía, cuando los dueños del salón se comunicaron con algunos padres para advertirles que, si no se abonaba la totalidad de lo adeudado, el evento sería cancelado. Para ese momento, Enríquez —quien administraba los fondos— ya no respondía llamados ni mensajes.
“Fuimos demasiado ingenuos”
Mónica Biczyk, una de las madres, reconoció que el grupo confió plenamente en una sola persona. “Fuimos demasiado ingenuos. Siempre ponía excusas para no mostrar los comprobantes de pago y nunca mostró el saldo de la billetera virtual”, explicó.
A pocas horas del evento, los padres confirmaron que no había catering, ni DJ ni fotógrafo contratados, ya que ninguno de los servicios había sido abonado.
Fiesta improvisada y apoyo oficial
Ante la desesperación de los estudiantes, las familias improvisaron un festejo de último momento. Cada grupo llevó pizzas y empanadas para compartir, mientras que la escuela colaboró con alimentos para quienes no podían afrontar nuevos gastos.
Uno de los padres, Ramón Mercado, aseguró que el intendente de Eldorado intervino para garantizar que los chicos no se quedaran sin su celebración y calificó el hecho como “una de las estafas más grandes conocidas en la ciudad”.
Denuncia penal y búsqueda de la acusada
Los padres avanzan con una denuncia penal por estafa, mientras que la Policía de Misiones confirmó que hasta el momento se formalizó al menos una presentación judicial. Enríquez, quien trabaja como enfermera en el Hospital SAMIC de Eldorado, no había sido localizada hasta las últimas horas.
Pese a la angustia, los egresados decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta. “Los chicos entendieron que ella no tiene la culpa”, señalaron.