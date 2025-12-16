Tenía $17 millones destinados a la fiesta de egresados y los perdió en el casino: escándalo en una escuela de Misiones

Un escándalo sacude a la ciudad de Eldorado, en Misiones, luego de que una madre fuera denunciada penalmente por haber gastado en apuestas los $17 millones que un curso completo había reunido durante ocho meses para pagar la fiesta de egresados. Las familias se enteraron de lo ocurrido apenas horas antes de la graduación, cuando el salón informó que el evento estaba impago.