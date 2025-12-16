Secciones
Luis Caputo se reunió con la UIA para analizar la reforma laboral y la competitividad industrial

El titular de Hacienda señaló que ambas partes coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo y profundizar el trabajo conjunto.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo este martes un encuentro con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el foco puesto en la actividad del sector y en la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Tras el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda detalló los principales ejes de la conversación a través de su cuenta en la red social X. “Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y de cómo seguir ayudando a la industria a ser cada mes más competitiva”, expresó el ministro.

También señaló que ambas partes coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo y profundizar el trabajo conjunto. 

“Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva”, agregó.

Reforma laboral: el Gobierno nacional acelera y busca capitalizar el desgaste del mercado de trabajo

El Gobierno nacional avanza con apuro en el temario de sesiones extraordinarias, que incluye la Reforma Laboral como uno de los ejes centrales antes del receso estival. No obstante, la urgencia del Ejecutivo choca con los tiempos del Senado, donde la conformación de bloques y las negociaciones con la oposición dialoguista aparecen como los principales desafíos.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el objetivo es sancionar la reforma “antes de fin de año” y señaló que ya hay conversaciones con bloques no kirchneristas. Además, rechazó que la iniciativa genere desfinanciamiento en las obras sociales sindicales o en la Anses. “Si se blanquea el 43% de trabajadores que hoy está en la informalidad, habrá más aportes y más recursos”, sostuvo, y aseguró que la reducción de cargas laborales permitiría ampliar la formalidad, con mayor financiamiento para jubilaciones y obras sociales.

Hoy se conformarán las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y el miércoles comenzaría el debate. La estrategia oficialista prevé un cuarto intermedio hasta el jueves -con posible extensión al viernes- para intentar emitir dictamen. Una vez cumplido el plazo reglamentario, las fechas tentativas para llevar el proyecto al recinto serían el viernes 26, el lunes 29 o el martes 30, último día de las extraordinarias.

La discusión es estratégica: durante las extraordinarias solo pueden tratarse proyectos enviados por el Ejecutivo. A partir del 1° de marzo comenzarán las sesiones ordinarias, cuando la oposición planea impulsar sus propias propuestas, incluso desde bloques peronistas disidentes.

Temas TucumánBuenos AiresUnión Industrial ArgentinaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier Milei
