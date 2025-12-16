"Estan subidos a un unicornio": Moria Casán contundente contra una famosa pareja de celebridades

Durante su programa La mañana con Moria, la icónica conductora analizó los pormenores de los Martín Fierro de Streaming 2025 junto al presidente de Aptra, Luis Ventura. En el transcurso de la charla, Casán centró su atención en la figura de Nico Occhiato y su pareja, Flor Jazmín Peña, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la evolución del joven conductor.
Con su estilo frontal, "La One" señaló notar un cambio de actitud en Occhiato, sugiriendo que el joven se percibe actualmente de forma un tanto "endiosada" en comparación con la persona que conoció en sus inicios. Si bien cuestionó su postura actual, reconoció su éxito profesional al destacar que hoy destaca como un empresario de gran relevancia en la industria del entretenimiento.
Los fuertes comentarios de Moria Casán sobre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña
Moria continuó su descargo cuestionando los recientes dichos de Flor Jazmín Peña, quien defendió la libertad de expresión de Nico Occhiato por su rol en Luzu. A la conductora le resultó soberbia la postura de la joven y no tardó en compararlo con figuras de larga trayectoria: “¿Qué dirán Del Moro, Marley, Iván de Pineda, todos los que hay que están hace años?”, se preguntó de forma retórica.
Con su característico estilo punzante, "La One" le sugirió a la bailarina que recuperara la perspectiva y bajara el tono de sus declaraciones. Entre ironías sobre la práctica de yoga de Flor Jazmín, lanzó una recomendación directa: “Perdón, hacé la posición de yoga y meté la cabeza para abajo a ver si te va la sangre, bebé”, sentenció para marcar su desacuerdo con la actitud de la joven.
En la charla con Luis Ventura, la diva puso en duda la supuesta jerarquía de Occhiato y apeló a sus raíces. “¿Cómo líder? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el rioba, papito?”, cuestionó, aunque estimó que con el transcurso de los días ambos lograrán encontrar su lugar. Ante la mención de Ventura sobre la fugacidad del éxito, Moria señaló que el joven todavía transita un proceso de aprendizaje para gestionar la fama y el dinero.
Finalmente, sentenció que a la pareja le falta sencillez y que actualmente se encuentran “subidos a unicornios que ni existen”. Para cerrar el análisis, Casán comparó esa actitud con la de otros colegas del medio, en quienes percibe una forma de manejarse mucho más auténtica, alejada de los excesos que hoy nota en los referentes del streaming: “Yo lo que veo en los demás es una cosa más tranqui”, concluyó.