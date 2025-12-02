Secciones
Florinda Meza habló con Moria Casán y reveló el secreto de cómo inició su romance con Chespirito

La estrella reconstruyó minuciosamente los inicios de su vínculo, que se gestó mientras ambos compartían el set del icónico programa a finales de los años 70.

Florinda Meza habló con Moria Casán y reveló el secreto de cómo inició su romance con Chespirito Captura de pantalla de la entrevista de Moria Casán a Florinda Meza en El Trece
Hace 10 Min

La actriz Florinda Meza ofreció una entrevista memorable en el programa La mañana con Moria, conducido por Moria Casán. La leyenda de la televisión latinoamericana sorprendió al público el 2 de diciembre de 2025 al revelar detalles íntimos sobre cómo comenzó su relación amorosa con Roberto Gómez Bolaños (Chespirito). La estrella reconstruyó minuciosamente los inicios de su vínculo, que se gestó mientras ambos compartían el set del icónico programa a finales de los años 70.

Las dos estrellas íconicas hablaron del cortejo, los prejuicios de la época y el crecimiento progresivo de su unión, mientras trabajaban juntos. La artista hizo una distinción importante, al aclarar para el contexto actual, que el acercamiento de Gómez Bolaños constituyó un acto de cortejo y no de acoso. Meza reveló que Roberto la "fichó" a ella, pero subrayó la diferencia con los estándares sociales de hoy.

Cómo fue el Inicio del romance entre Chespirito y Florinda 

La actriz confesó que, al principio, no tomó en serio las intenciones del creador de El Chavo debido a la diferencia de edades. Aunque Roberto Gómez Bolaños siempre la cortejó, Meza recordó que su pensamiento inicial fue: “Roberto siempre me cortejó. Yo siempre pensé ‘soy una joven, él es un viejo’”. En ese período, la artista confirmó estar soltera, completamente dedicada a su desarrollo profesional en la televisión.

Pese a su disponibilidad, la intérprete de Doña Florinda aseguró que rechazaba las proposiciones externas para concentrarse en el trabajo. La artista comentó que tenía admiradores, pero rechazaba pasar el tiempo con ellos: “Tenía pretendientes. Muchos. Pero yo no perdía mi tiempo en eso”. Florinda Meza explicó que el carisma de su colega representó un factor peligroso y seductor en su dinámica, pues reconoció: “Su conversación era linda, era muy simpático y cuando un hombre te hace reír, cuando un hombre te divierte, es un peligro”.

Las trabas en el inicio del romance según Florinda Meza

El vínculo de la pareja se fortaleció a través de las conversaciones que sostenían tras bambalinas, a menudo incluyendo a otros compañeros de elenco. La artista compartió que "Conversaba mucho conmigo, yo conversaba mucho con Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), con Édgar Vivar (Señor Barriga), con él, siempre conversábamos mucho y la conversación era amena". Por su parte, el productor le manifestaba que ella era una joven muy madura, aunque ella admitió que dudaba de su sinceridad: “Entonces él decía que yo era una joven muy madura y que por eso tenía una conversación tan amena", dijo y admitió que tenía sus dudas: “Y yo pensaba ‘a todas las debe decir lo mismo’”.

Es crucial recordar que en el momento del acercamiento, Roberto Gómez Bolaños se encontraba casado y era padre de seis hijos. Además, la fama del creativo ya le había generado una reputación de ser mujeriego. A pesar del constante cortejo de su colega, Meza estableció una distancia emocional que mantuvo durante un largo período de tiempo. El noviazgo formal no comenzó sino hasta cinco años después de iniciado el acercamiento inicial.

