Florinda Meza habló con Moria Casán y reveló el secreto de cómo inició su romance con Chespirito

Las trabas en el inicio del romance según Florinda Meza

El vínculo de la pareja se fortaleció a través de las conversaciones que sostenían tras bambalinas, a menudo incluyendo a otros compañeros de elenco. La artista compartió que "Conversaba mucho conmigo, yo conversaba mucho con Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), con Édgar Vivar (Señor Barriga), con él, siempre conversábamos mucho y la conversación era amena". Por su parte, el productor le manifestaba que ella era una joven muy madura, aunque ella admitió que dudaba de su sinceridad: “Entonces él decía que yo era una joven muy madura y que por eso tenía una conversación tan amena", dijo y admitió que tenía sus dudas: “Y yo pensaba ‘a todas las debe decir lo mismo’”.