Pareja inesperada: ¿Martín Bossi y Laurita Fernández iniciaron un romance?

La prensa rosa ya armó una nueva pareja de artistas. Es que desde que empezaron a vincularse para la obra “La cena de los tontos”, Laurita Fernández y Martín Bossi empezaron también a pasar mucho más tiempo juntos. Obligadamente, ambos fueron consultados por el presente de su relación y por otros rumores que rondaron en torno a ellos.
La última relación de Laurita Fernández terminó a principios de mayo de este año luego de dos años de estar junto a Claudio “Peluca” Brusca. Aunque siguieron trabajando juntos en “Bienvenidos a ganar”, ella decidió poner fin al vínculo. Por su parte, aunque Martín Bossi no suele exponer su vida privada, la última pareja que se le conoció fue Agostina Caute, candidata a Miss Universo Argentina. Por lo tanto, se cree que ambos están solteros.
Martín Bossi y Laurita Fernández negaron tener una relación
Fernández fue la primera en abordar el tema luego de que en la gala de los Personajes del Año 2024 de la revista Gente la vincularan a Nicolás Occhiato. Cuando negó haber tenido un acercamiento al productor y conductor, le consultaron por los rumores de romance con Martín Bossi.
“Es fake. Pero, de última, como Martín está soltero, yo me río. Pero nada que ver, es un hermoso compañero, un gran amigo, un gran talentoso. Y a mí me da muchísimo placer compartir la obra con él, pero nada que ver. Están muy mal rumbeados”, dijo la bailarina en un móvil para Desayuno Americano. Así dejó ver que, aunque no es Bossi su interés amoroso, sí hay otra persona en su vida.
Este jueves, le tocó esclarecer el panorama a Martín Bossi que, entrevistado por Moria Casán, respondió en consonancia con su compañera de obra. “Somos buenos compañeros de trabajo, la adoro y la conozco hace más de 20 años”, dijo el intérprete respecto a la bailarina.