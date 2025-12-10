Secciones
¿Se parecen? Así lucirá Cecilia Roth en la serie sobre Moria Casán: se filtraron las primeras fotos

La actriz, será parte de la biopic de “La One” e interpreta la etapa adulta y actual de la diva.

¿Se parecen? Así lucirá Cecilia Roth en la serie sobre Moria Casán: se filtraron las primeras fotos Foto editada por la revista Perfil
Hace 1 Hs

Como parte de su plan promocional, Netflix presentó las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán. La actriz, será parte de la biopic de “La One” e interpreta la etapa adulta y actual de la diva. “Cecilia Roth es la One y la 1 en mi corazón”

En la cuenta de Netflix escribieron: “La actriz también va a interpretar a Moria en la serie inspirada en su vida”. En las imágenes que difundió la plataforma, la actriz luce su peculiar look de pelo negro con flequillo, maquillaje exagerado típico de las vedettes de su generación y sus extravagantes trajes con plumas pomposas con los que paseaba por los estudios de Ideas del Sur.

¿Qué dijo Moria Casán sobre las interpretaciónes de la serie sobre su vida?

En dialogo con Clarín ella "la one" dijo "Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”.

"Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico", sumó Moria. Ante la pregunta de si se llegó a reconocer, la musa de la serie dijo ". Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo."

¿Se parecen? Así lucirá Cecilia Roth en la serie sobre Moria Casán: se filtraron las primeras fotos Cecilia Roth interpretando a Moria Casán en su biopic La One de Netflix

Los comentarios de Cecilia Roth

Roth reaccionó al mensaje dirigido a Netflix y expresó: “Che Netflix, saben de mi resistencia como de mi entrega”. Además, manifestó su profunda gratitud hacia la plataforma: “Les estoy profundamente agradecida por darme la mano todo el tiempo, por meternos en honduras dolorosas y en alegrías y locura de divinitud”. Ella valoró la constancia y el apoyo que recibió durante el proyecto.

La actriz finalizó su comunicado con una declaración que encapsula su sentir respecto a la producción de la serie. “Experiencia impresionante. Y locura que queda. Equipazo”, escribió, acompañando su texto con un emoji de corazón rojo. De esta forma, Roth reconoció la magnitud de la vivencia y la calidad del equipo con el que trabajó.

Temas Griselda SicilianiMoria CasánNetflix
