Repasadores como nuevos: el sencillo truco viral para blanquearlos y darles una segunda vida

Los repasadores son, quizás, los elementos más sacrificados de la cocina. Absorben grasas, salsas, y todo tipo de suciedad, lo que los deja percudidos, con manchas difíciles y colores apagados. Pero antes de darlos por perdidos, un popular creador de contenido en TikTok reveló una técnica sencilla y económica para realizarles una limpieza profunda, dejándolos casi como nuevos.
El truco proviene de la cuenta @decasa.style, experta en brindar consejos de limpieza y orden para el hogar. El truco principal no requiere de productos costosos ni difíciles de conseguir, sino de un ingrediente que suele estar en muchas casas: el jabón blanco. Este proceso no solo blanquea, sino que también es ideal para revivir esos colores que se habían perdido bajo las capas de suciedad.
El poder del jabón blanco al hervir
Para comenzar este proceso de "revitalización", el tiktoker sugiere utilizar jabón blanco rallado o en trocitos. "Yo lo rallé para que se disuelva más fácil", comentó el creador. El primer paso es poner agua a hervir en una olla grande. Una vez que el agua rompa el hervor, se agrega el jabón blanco hasta que se disuelva.
El siguiente paso es sumergir los repasadores sucios dentro de la olla. El creador indica que hay que dejarlos hirviendo "entre 10 y 20 minutos" mientras se revuelve constantemente el contenido. Este proceso es clave para que la suciedad se desprenda de las fibras. "Remueve grasas y suciedad difícil que el lavado común no termina de retirar", explica en su video, sugiriendo que es el momento perfecto para lavar todos los repasadores juntos.
Un toque final con vinagre blanco
Luego del hervor, hay dos caminos: enjuagar los repasadores a mano o meterlos directamente en el lavarropas. Para el lavado a máquina, el experto comparte un paso final que marca la diferencia: agregar vinagre blanco en el compartimento del suavizante.
"Vas a notar que limpia y revive los colores que estaban apagados por la suciedad", asegura el dueño de la cuenta, que ya reúne más de dos millones de seguidores con sus consejos. Si las manchas son extremadamente difíciles o el repasador está muy percudido, simplemente recomienda "repetir el proceso". Sin embargo, advierte que este método no logrará quitar las manchas de quemaduras.
Un extra para el blanco impecable
El experto de @decasa.style también ofreció un truco adicional, exclusivo para los repasadores completamente blancos. Una vez que ya pasaron por el proceso de hervor con jabón, se pueden colocar en un recipiente con agua y lavandina para ropa blanca. Este remojo potenciará el efecto de blanqueo, dejando el repasador con un blanco tan puro "como el primer día".