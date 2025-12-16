Repasadores como nuevos: el sencillo truco viral para blanquearlos y darles una segunda vida

El siguiente paso es sumergir los repasadores sucios dentro de la olla. El creador indica que hay que dejarlos hirviendo "entre 10 y 20 minutos" mientras se revuelve constantemente el contenido. Este proceso es clave para que la suciedad se desprenda de las fibras. "Remueve grasas y suciedad difícil que el lavado común no termina de retirar", explica en su video, sugiriendo que es el momento perfecto para lavar todos los repasadores juntos.