Préstamo por error: la nueva estafa que puede vaciar tu cuenta de banco

En la era digital, la creatividad de los ciberdelincuentes parece no tener límites. Constantemente surgen nuevas y más elaboradas modalidades de estafa que buscan engañar a los usuarios desprevenidos. La última alarma encendida por expertos en ciberseguridad apunta a un modus operandi especialmente dirigido a quienes tienen cuentas en el Banco Santander (aunque la mecánica podría replicarse en otras entidades). Se trata de una estrategia que utiliza la urgencia y el error como señuelos principales para robar información sensible y dinero.
La nueva modalidad de fraude fue detallada por la criminóloga especializada en ciberseguridad María Aperador, quien a través de un video advirtió de manera minuciosa cuál era la estrategia de los estafadores. Este sofisticado esquema comienza con un simple, pero efectivo, mensaje de texto (SMS) que inunda de preocupación al destinatario.
El mensaje de texto que lo inicia todo
El mensaje que recibís es directo y alarmante: te notifican que se te adjudicó un préstamo por error y que, para poder cancelarlo y evitar inconvenientes, deberás realizar una transferencia para "devolver" ese dinero. La sensación de urgencia y la necesidad de subsanar un error ajeno suelen ser el gancho perfecto para que el usuario actúe de manera impulsiva y sin tomar las debidas precauciones.
Una vez que el usuario muerde el anzuelo, los estafadores pasan a la acción. Es en ese momento que la víctima, creyendo estar solucionando un problema, es persuadida para entregar sus datos personales y las claves de seguridad bancarias. Pero el truco más ingenioso, y el que sella la estafa, es la solicitud de ingresar un código específico en el teclado del teléfono. Este código no es otro que el que provoca un desvío de llamadas hacia los propios ciberdelincuentes.
Con la llamada desviada, ellos tienen el control. Podrán confirmar la transferencia de ese supuesto préstamo que el usuario intenta devolver, apropiándose del dinero de forma inmediata. La especialista es categórica al respecto y brinda las principales claves para no caer en la trampa.
Las tres claves para prevenir el fraude
La prevención es siempre la mejor defensa contra este tipo de ataques. La criminóloga es clara sobre los pasos que todo usuario debe seguir para protegerse:
El banco nunca te va a decir que te concedió un préstamo por error: Las entidades bancarias tienen procesos internos para resolver este tipo de situaciones. Una solicitud de devolución inmediata por SMS es una señal de alerta ineludible.
Nunca le des clic a un mensaje que llega por SMS y mucho menos pongas el código: Los bancos no solicitan la introducción de códigos extraños ni el desvío de llamadas para resolver problemas. Jamás hagas clic en enlaces de mensajes de texto sospechosos.
En caso de haber sido víctimas de este tipo de estafas es muy importante que te pongas en contacto con el banco y hagas la denuncia en la comisaría más cercana: La acción inmediata es crucial para intentar recuperar el dinero y poner la situación en conocimiento de las autoridades.