El método definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica sin usar vinagre

Para garantizar una higiene total, el experto brindó un dato crucial que muchos pasaron por alto: la importancia de limpiar el filtro de la pava. Aconsejó retirar esta pequeña pieza y lavarla por separado de forma meticulosa, ya que advirtió que es en esa rejilla donde se acumularon no solo los depósitos de sarro, sino también bacterias nocivas para la salud, aclarando además que este truco resultó igual de efectivo para las pavas tradicionales de hornalla.