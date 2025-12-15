El método definitivo para eliminar el sarro de la pava eléctrica sin usar vinagre

¿Cansado de ver esas manchas blancas incrustadas en el fondo de tu pava eléctrica? El sarro se transformó en el enemigo silencioso de la cocina, arruinando la estética y la higiene de uno de los electrodomésticos más amados, sobre todo para los amantes del mate.
Sin embargo, un video arrasó en las redes sociales al proponer una solución final y aromática, dejando atrás para siempre el intenso y desagradable olor a vinagre que solía invadir el ambiente cada vez que intentábamos limpiar a fondo.
El encargado de viralizar esta técnica fue el perfil @decasa.style, quien compartió con su comunidad de más de dos millones de seguidores una alternativa mucho más amigable.
El influencer demostró que bastó con utilizar el poder cítrico del limón para lograr resultados sorprendentes. El procedimiento consistió en llenar el recipiente con agua hasta la mitad y agregar el limón, ya fuese exprimido o directamente en trozos.
El paso a paso para sacar el sarro de la pava eléctrica
Los pasos que sugirió @decasa.style para que tu pava quede como nueva, libre de sarro y lista para volver a usar:
- Poner agua hasta la mitad de la pava.
- Exprimir jugo de limón y verterlo dentro del objeto a limpiar. Puede ser el líquido de la fruta o los trozos cortados.
- Una vez que tenemos estos dos ingredientes juntos, hay que prender la pava y dejar que hierva, hasta que la mezcla forme una espuma.
- Una vez que alcanza el punto de ebullición, se debe vaciar el líquido y esperar que se enfríe.
- Una vez que está a temperatura ambiente, pasarle un trapito por el fondo y los costados. Esto permitirá que toda la suciedad que estaba estancada en los bordes, se despegue más fácilmente, ayudando a conseguir mejores resultados.
Para garantizar una higiene total, el experto brindó un dato crucial que muchos pasaron por alto: la importancia de limpiar el filtro de la pava. Aconsejó retirar esta pequeña pieza y lavarla por separado de forma meticulosa, ya que advirtió que es en esa rejilla donde se acumularon no solo los depósitos de sarro, sino también bacterias nocivas para la salud, aclarando además que este truco resultó igual de efectivo para las pavas tradicionales de hornalla.