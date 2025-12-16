Apple y Google colaboran para hacer el cambio de sistema operativo mucho más fácil

Una de las últimas actualizaciones más destacadas de Android fue un gran acercamiento a Apple con su sistema de transferencia de archivos Quick Share, que se volvió compatible con AirDrop, sin la necesidad de intermediarios para enviar y recibir imágenes y documentos directamente desde iPhone. Ahora el nuevo anuncio de Google advierte una mayor sencillez en el cambio de dispositivos de los distintos sistemas.