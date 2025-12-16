Secciones
Apple y Google colaboran para hacer el cambio de sistema operativo mucho más fácil

Esta significativa asociación entre ambas empresas hará mucho más sencillo el traspaso de archivos al comprar un nuevo dispositivo.

La nueva actualización que hace compatibles a iPhone y Android. La nueva actualización que hace compatibles a iPhone y Android. Fuente: Lifehacker
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Entre iPhone y Android existe un abismo bastante grande que ya es conocido por los usuarios de cada compañía. Desde el hardware, hasta los precios, diseños y variedades, Apple y Google presentan muchas diferencias entre sus sistemas operativos, modelos y experiencias. Pero en el último tiempo, las empresas se acercaron mucho más, al punto de volverse compatibles.

Cada cuánto conviene cambiar el celular: qué dicen los expertos y cómo extender su vida útil

Una de las últimas actualizaciones más destacadas de Android fue un gran acercamiento a Apple con su sistema de transferencia de archivos Quick Share, que se volvió compatible con AirDrop, sin la necesidad de intermediarios para enviar y recibir imágenes y documentos directamente desde iPhone. Ahora el nuevo anuncio de Google advierte una mayor sencillez en el cambio de dispositivos de los distintos sistemas.

Cambiar de sistema operativo será más fácil

La reciente colaboración de Android y iOS busca facilitar la transferencia de datos cuando se pasa de un sistema operativo a otro, proceso que puede resultar muy enredado debido a los múltiples obstáculos entre los servicios. Ahora Google y Apple informaron que este trabajo será mucho más eficiente.

El trabajo comenzó a implementarse hace más de una semana, con el nuevo Android Cannary 2512 (versión beta para desarrolladores), por ahora solo en los dispositivos Pixel de Google, y llegará con una futura beta para desarrolladores de iOS 26. Según detallaron desde el medio especializado 9To5Google, esta transición más sencilla añadirá más funcionalidad y compatibilidad con otros tipos de datos transferidos antes del lanzamiento.

¿Cuándo llegarán las actualizaciones?

Como siempre, las versiones beta para desarrolladores de Android e iOS no están diseñadas para uso general y podrían presentar otros problemas de rendimiento. Por parte de Google, estas funciones se incorporarán a la versión beta de Android antes del lanzamiento.

No se sabe cuándo estará disponible la versión final de este cambio mejorado, ya que la compatibilidad con Android se realizará individualmente para cada dispositivo. Hasta entonces, existen las apps "Mover a iOS" de Apple para Android y "Android Switch" de Google para iOS.

