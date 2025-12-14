Secciones
Cada cuánto conviene cambiar el celular: qué dicen los expertos y cómo extender su vida útil

Según la OCU, los celulares deberían durar alrededor de cinco años, momento en el que suele llegar la necesidad de reemplazo.

Hace 39 Min

Conocer cada cuánto tiempo corresponde renovar el celular se volvió un dato clave para calcular la inversión necesaria en un dispositivo nuevo. En ese contexto, los especialistas de la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) de España definieron cuál debería ser la vida útil promedio de un smartphone si recibe los cuidados adecuados.

Según la OCU, los celulares deberían durar alrededor de cinco años, momento en el que suele llegar la necesidad de reemplazo. El principal punto débil continúa siendo la batería, un componente que se deteriora tanto por desgaste natural como por un uso inapropiado.

Las baterías actuales están fabricadas con litio, un material que pierde capacidad con las reacciones químicas que se producen en cada ciclo de carga y descarga. Antes, los usuarios podían reemplazarlas por su cuenta, pero hoy esa tarea se volvió mucho más compleja.

Para frenar el recambio prematuro ligado a la batería, la Unión Europea aprobó recientemente una norma de ecodiseño que busca que este componente deje de ser el motivo principal por el que las personas cambian su celular antes de los cinco años.

El sistema operativo también cumple un rol fundamental en la durabilidad del dispositivo. La OCU remarca que la nueva regulación europea establece que los smartphones deben recibir actualizaciones de software durante cinco años desde la venta del último equipo de ese modelo. Esto permitiría prolongar su vida útil sin necesidad de reemplazarlo de manera anticipada.

Aun así, en caso de requerir una reparación, los especialistas recomiendan acudir a un técnico especializado para evitar problemas técnicos o la pérdida de la garantía. Reparar suele ser una alternativa más económica que cambiar el dispositivo de forma constante.

Si el usuario decide cambiar el celular antes de los cinco años, los expertos sugieren cederlo a un amigo o familiar, siempre asegurándose de borrar previamente toda la información personal para completar el ciclo del equipo.

Cómo cuidar el celular para que alcance su vida útil

A continuación, las recomendaciones de los especialistas para extender el buen funcionamiento del dispositivo:

1. Cuidar la batería

- Evitar la exposición a altas temperaturas.

- Mantener la carga entre el 20% y el 80%.

- No dejar el celular enchufado toda la noche.

2. Evitar la sobrecarga del sistema

- Desinstalar aplicaciones que no se usan.

- Eliminar archivos duplicados o innecesarios.

- Reiniciar el equipo periódicamente para mejorar el rendimiento.

3. Limpieza

- Borrar archivos fuera de uso.

- Limpiar los puertos del teléfono para asegurar su correcto funcionamiento.

4. Usar fundas y protectores

- Las fundas y vidrios templados ayudan a prevenir daños físicos que luego pueden ser costosos de reparar.

5. Actualizaciones

- Mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizados para optimizar el desempeño del dispositivo.

