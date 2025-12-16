Luis Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y habló de las reservas

La medida, confirmada tras el cierre de mercados del lunes, comenzará a regir en enero. El límite superior de la banda, que hoy se ajusta al 1%, pasará a moverse cerca del 2,5% (el último dato de inflación), llevando el techo del dólar a $1.556. Esto otorgará al Banco Central mayor flexibilidad para dejar correr el tipo de cambio sin tener que sacrificar reservas para contenerlo.