Luis Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y habló de las reservas

El ministro de Economía defendió la decisión de atar el "techo" de la banda cambiaria al ritmo de la inflación.

Hace 2 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central, que establece que el valor del dólar se ajustará siguiendo el ritmo de la inflación. El funcionario descartó que esta medida provoque una aceleración de los precios y detalló la estrategia para fortalecer las reservas en 2025.

Caputo explicó que el sistema de bandas de flotación sigue vigente, pero con una modificación clave como es el "techo" de la banda dejará de ser fijo y se actualizará mensualmente según el último índice de inflación reportado por el Indec.

"El cambio no implica una aceleración automática de la devaluación", aclaró. Además proyectó que si el plan de desinflación del Gobierno tiene éxito, el ritmo de ajuste cambiario (o *crawling peg*) disminuirá naturalmente junto con los precios.

La medida, confirmada tras el cierre de mercados del lunes, comenzará a regir en enero. El límite superior de la banda, que hoy se ajusta al 1%, pasará a moverse cerca del 2,5% (el último dato de inflación), llevando el techo del dólar a $1.556. Esto otorgará al Banco Central mayor flexibilidad para dejar correr el tipo de cambio sin tener que sacrificar reservas para contenerlo.

Cambio de estrategia para acumular reservas

El ministro anticipó un giro en la política de acumulación de divisas a partir de enero. Según Caputo, hasta ahora el Estado solo podía retener una cuarta parte de los dólares que compraba, ya que el resto se destinaba a cancelar vencimientos de deuda, lo que dificultaba el fortalecimiento de las arcas del Central.

"A partir de enero, será el Banco Central quien compre los dólares y los conserve en su totalidad", afirmó. El objetivo es que la autoridad monetaria deje de derivar divisas al Tesoro para pagar obligaciones y pueda, finalmente, engrosar las reservas netas gracias a la estabilidad financiera alcanzada tras el proceso electoral.

