Romano Norri cuestionó al oficialismo y reclamó una reforma política de fondo en Tucumán

Sin embargo, Romano Norri diferenció a la dirigencia política de la sociedad. Aseguró que la ciudadanía va un paso adelante de sus representantes y que el malestar social frente a estas prácticas ya es evidente. “La gente está cansada, y seguramente en las próximas elecciones va a terminar con estos mecanismos que distorsionan la voluntad popular. El oficialismo no tomó nota todavía que Milei ganó las elecciones por el hartazgo y lo mismo va a pasar en Tucumán”, concluyó.