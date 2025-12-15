Secciones
Romano Norri cuestionó al oficialismo y reclamó una reforma política de fondo en Tucumán

El dirigente radical recordó que el 1 de marzo de 2024 el gobernador se había comprometido a impulsar cambios, pero sostuvo que ese anuncio quedó solo en palabras.

Hace 1 Hs

El legislador Agustín Romano Norri lanzó duras críticas al oficialismo tucumano y advirtió que la provincia sigue atrapada en un sistema político “agotado”, al que responsabilizó por el descrédito institucional y la falta de reglas claras de competencia electoral.

El dirigente radical recordó que el 1 de marzo de 2024 el gobernador se había comprometido a impulsar cambios, pero sostuvo que ese anuncio quedó solo en palabras. “Desde ese momento hubo un compromiso explícito, pero el problema es que los legisladores del oficialismo no se pusieron los pantalones y no quisieron que nada se modifique”, afirmó.

“El vicegobernador Miguel Acevedo y muchos legisladores trabajamos en una reforma electoral acorde a las necesidades de los tucumanos, pero el oficialismo de la legislatura parece que no le quiere mejorar la vida a los votantes. Siguen aferrados al cargo y tienen miedo de perder sus privilegios manteniendo un sistema electoral arcaico”, sostuvo.

Romano Norri fue más allá y señaló que Tucumán “termina siendo una vergüenza nacional”, al remarcar que es la única provincia que aún carece de normas básicas de transparencia electoral. En ese sentido, reclamó la sanción de una verdadera ley de Ficha Limpia, y no —según definió— “el mamarracho que existe hoy”.

El legislador también enumeró una serie de reformas que, a su entender, siguen siendo deudas pendientes de la democracia tucumana: una ley que prohíba la doble candidatura; que haya paridad de género; una norma que impida las candidaturas testimoniales; y un cambio profundo del sistema electoral vigente.

“Después de más de diez años del Tucumanazo, seguimos con las mismas prácticas y los mismos vicios. Esto simboliza que el poder no quiere modificar un sistema que hace más de 40 años le asegura ganar elecciones”, cuestionó.

Sin embargo, Romano Norri diferenció a la dirigencia política de la sociedad. Aseguró que la ciudadanía va un paso adelante de sus representantes y que el malestar social frente a estas prácticas ya es evidente. “La gente está cansada, y seguramente en las próximas elecciones va a terminar con estos mecanismos que distorsionan la voluntad popular. El oficialismo no tomó nota todavía que Milei ganó las elecciones por el hartazgo y lo mismo va a pasar en Tucumán”, concluyó.

