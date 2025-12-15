Secciones
La Libertad Avanza Tucumán salió al cruce y cuestionó a Jaldo por frenar la reforma electoral

El espacio libertario cuestionó la marcha atrás del Gobierno en la eliminación de los acoples y reclamó definiciones para avanzar hacia un sistema electoral más transparente y austero.

LIBERTARIOS. Federico Pelli y Soledad Molinuevo respaldaron a Lisandro Catalán. LIBERTARIOS. Federico Pelli y Soledad Molinuevo respaldaron a Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

El anuncio de que la reforma electoral no será tratada este año generó fuertes críticas desde La Libertad Avanza Tucumán. A través de un comunicado, el espacio recordó que el propio gobernador, Osvaldo Jaldo, había prometido avanzar en una modificación profunda del sistema electoral y en la eliminación de los acoples

.Desde el espacio libertario plantearon interrogantes sobre la marcha atrás del Gobierno provincial y pusieron en duda la voluntad política del Ejecutivo. “La pregunta es inevitable: ¿quién decide realmente en Tucumán?”, expresaron, al tiempo que se preguntaron si el gobernador cuenta con la decisión necesaria para cumplir lo prometido o si “otros intereses le torcieron el brazo”.

Por falta de consenso, Acevedo confirmó que la reforma electoral no se tratará este año

En el comunicado, La Libertad Avanza cuestionó la continuidad de un sistema electoral al que calificaron como “caro, confuso y funcional a la vieja política”, y remarcaron que incluso el propio oficialismo reconoció que la implementación de la Boleta Única de Papel arroja resultados similares en términos electorales. 

“Solo falta voluntad y decisión política para terminar con los acoples, simplificar el voto y ahorrar millones de pesos de los tucumanos”, señalaron. Asimismo, el espacio destacó que ya firmó un acta compromiso para competir con lista única, como muestra de que es posible “hacer política sin trampas ni privilegios”, e instó al oficialismo a asumir una postura similar si realmente busca transparentar el sistema electoral.

Chahla defendió el presupuesto municipal y avaló postergar la reforma electoral para 2026

Por último, advirtieron que la falta de definiciones fortalece a sectores que “viven del Estado” y debilita la credibilidad de la dirigencia política. “Tucumán necesita definiciones, no excusas”, concluye el comunicado.

Temas La Libertad Avanza
