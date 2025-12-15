La Libertad Avanza Tucumán salió al cruce y cuestionó a Jaldo por frenar la reforma electoral

“Solo falta voluntad y decisión política para terminar con los acoples, simplificar el voto y ahorrar millones de pesos de los tucumanos”, señalaron. Asimismo, el espacio destacó que ya firmó un acta compromiso para competir con lista única, como muestra de que es posible “hacer política sin trampas ni privilegios”, e instó al oficialismo a asumir una postura similar si realmente busca transparentar el sistema electoral.