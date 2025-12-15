Macome cuestionó la postergación de la reforma electoral y apuntó contra un proyecto que “era una burla para la sociedad”

La decisión de la Legislatura de postergar el tratamiento de la reforma electoral volvió a encender la polémica en Tucumán. En ese marco, el legislador José Macome se refirió a la posibilidad —finalmente frustrada— de debatir el proyecto el jueves 18 de diciembre.
“El proyecto que contaba con apoyo mayoritario en el recinto distaba de representar un cambio real en el sistema político provincial. Ante la posibilidad de tratar la reforma electoral el jueves 18/12 y sabiendo que el proyecto con apoyo mayoritario era una burla para la sociedad, exigimos que se deje pendiente para el próximo año”, sostuvo.
Macome remarcó que la postergación no implica abandonar el debate, sino todo lo contrario. A su entender, el nuevo escenario abre una oportunidad para construir mayores consensos y avanzar en una transformación profunda del régimen electoral. “Entendemos que el año que viene podemos lograr mayor apoyo y una reforma real”, afirmó.
En ese sentido, fue categórico al señalar cuál debe ser el eje central de cualquier modificación seria del sistema: la eliminación de los acoples. “De una vez por todas hay que terminar con este mecanismo que distorsiona la voluntad popular y sostiene un sistema agotado”, planteó.
Macome también es impulsor de la boleta única de papel, el mismo sistema electoral que se utilizó en las elecciones de medio término para elegir diputados nacionales el 26 de octubre último.