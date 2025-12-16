Secciones
Mundo

Masacre en Australia: hallaron banderas de ISIS y confirmaron que los terroristas tenían entrenamiento militar

El primer ministro Anthony Albanese vinculó el ataque antisemita, que dejó 15 muertos y más de 40 heridos, con la ideología del Estado Islámico.

Masacre en Australia: hallaron banderas de ISIS y confirmaron que los terroristas tenían entrenamiento militar
Hace 2 Hs

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en Sídney estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS). La masacre, perpetrada el domingo en la popular playa de Bondi, dejó un saldo trágico de 15 muertos y más de 40 heridos.

La hipótesis terrorista se consolidó tras el hallazgo de "dos banderas artesanales" de ISIS y artefactos explosivos improvisados dentro del vehículo de los atacantes, identificados como Sajid Akram (50 años) y su hijo Naveed (24). "Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del odio con la que el mundo ha estado lidiando durante más de una década", declaró Albanese a la cadena ABC.

La pista internacional y las fallas de inteligencia

La investigación dio un giro clave al revelarse los movimientos previos de los agresores. Según fuentes de seguridad, padre e hijo viajaron en noviembre a Filipinas, donde habrían recibido "entrenamiento de estilo militar". En ese viaje, el padre utilizó documentación india y el hijo, australiana.

Las autoridades enfrentan ahora duros cuestionamientos por posibles fallas de seguridad. Albanese admitió que Naveed Akram, un albañil desempleado, había estado en el radar de la agencia de inteligencia en 2019, aunque en ese momento no se lo consideró una amenaza inminente.

Crónica del horror en Janucá

El ataque fue planificado meticulosamente. El domingo, Naveed mintió a su madre diciendo que iría a pescar, pero se reunió con su padre en un departamento alquilado. Armados con rifles de largo alcance, se dirigieron a Bondi Beach y abrieron fuego durante 10 minutos contra las familias reunidas.

Entre las víctimas fatales figuran una niña de 10 años, un sobreviviente del Holocausto y un rabino local. La policía abatió a Sajid Akram en el lugar, mientras que su hijo resultó gravemente herido y permanece en coma bajo custodia.

El episodio, uno de los más sangrientos en la historia reciente del país, generó fuertes repercusiones políticas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, vinculó el hecho al reconocimiento australiano del Estado palestino, asegurando que eso "echó leña al fuego del antisemitismo".

En respuesta, Australia prometió revisar su legislación sobre armas, dado que Sajid Akram poseía seis legalmente, un hecho inusual tras el endurecimiento de las leyes en 1996.

Temas AustraliaBenjamin Netanyahu
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Australia encara medidas tras el letal ataque antisemita

Australia encara medidas tras el letal ataque antisemita

Masacre en Australia: el drama del héroe inmigrante que podría perder un brazo

Masacre en Australia: el drama del héroe inmigrante que podría perder un brazo

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

El relato de un tucumano que presenció el atentado en Bondi Beach, que dejó 15 muertos: Sigo perturbado

El relato de un tucumano que presenció el atentado en Bondi Beach, que dejó 15 muertos: "Sigo perturbado"

Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
3

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
4

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
5

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
6

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Chile protesta por los dichos de Petro contra Kast

Chile protesta por los dichos de Petro contra Kast

Comentarios