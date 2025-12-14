Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

Un atentado ocurrido en Australia durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá dejó al menos 11 muertos y 29 heridos, según el primer balance oficial difundido por las fuerzas de seguridad. El ataque se registró en el extremo norte de una concurrida playa de Sídney y generó escenas de pánico entre vecinos y turistas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con la información brindada por la Policía del estado de Nueva Gales del Sur a la cadena ABC, al menos dos atacantes participaron del tiroteo. Uno de ellos murió durante la intervención policial, mientras que el otro fue detenido y permanece bajo custodia. Las autoridades señalaron que el operativo continúa abierto y que el número de víctimas podría variar a medida que avance la investigación.
“La Policía está trabajando en el lugar y se irá proporcionando información adicional cuando esté confirmada”, indicaron voceros oficiales en un comunicado inicial. Minutos más tarde, se reforzó el despliegue de efectivos y de personal de emergencia para asistir a los heridos y asegurar la zona, que fue completamente acordonada.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su consternación por lo ocurrido y calificó las imágenes que llegan desde la playa de Bondi como “impactantes y profundamente angustiantes”. “La Policía y los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para salvar vidas. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por este trágico episodio”, afirmó el mandatario, al tiempo que prometió actualizaciones oficiales conforme se consoliden los datos.
Desde el servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur confirmaron que varias personas fueron asistidas en el lugar y trasladadas de urgencia a distintos hospitales de Sídney. “Hemos evacuado a al menos ocho heridos en estado delicado”, precisó un portavoz a la agencia AFP.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron momentos de confusión y temor, con personas huyendo del sector y paramédicos atendiendo a víctimas tendidas sobre la arena. Algunos testigos relataron haber visto a individuos vestidos de negro y escuchar disparos de manera sostenida durante varios minutos, aunque esos detalles aún no fueron ratificados oficialmente.
Una vecina de la zona contó a la televisión pública ABC que se encontraba cenando en un restaurante cercano cuando escuchó detonaciones que al principio confundió con fuegos artificiales. “De repente vimos a la gente correr desesperada por la playa”, relató. Según su testimonio, los disparos habrían provenido de las inmediaciones del histórico Pabellón de Bondi.