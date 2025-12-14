Atentado en Australia: 11 muertos y 29 heridos en una celebración judía en Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su consternación por lo ocurrido y calificó las imágenes que llegan desde la playa de Bondi como “impactantes y profundamente angustiantes”. “La Policía y los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para salvar vidas. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por este trágico episodio”, afirmó el mandatario, al tiempo que prometió actualizaciones oficiales conforme se consoliden los datos.