Masacre en Australia: el drama del héroe inmigrante que podría perder un brazo

La respuesta de la sociedad fue conmovedora. Una campaña de GoFundMe superó en horas el millón de dólares australianos, con donaciones de figuras como el multimillonario Bill Ackman. Mientras Australia llora a sus víctimas -entre ellas una niña de 10 años y un sobreviviente del Holocausto-, la nación se aferra a la historia de Ahmed como un faro de esperanza ante lo que el primer ministro Anthony Albanese definió como "un acto de pura maldad".