El relato de un tucumano que presenció el atentado en Bondi Beach, que dejó 15 muertos: "Sigo perturbado"

“A eso de las 6.50 de la tarde empecé a escuchar lo que me parecían fuegos artificiales. Pero al ver a toda la gente corriendo me di cuenta de que era otra cosa”, recordó. Junto a su amigo, corrió para ponerse a resguardo. “Cuando ya estaba en un lugar seguro pude empezar a filmar con mi teléfono el caos de la gente y, a lo lejos, a dos tiradores desde el puente que cruza por arriba el estacionamiento de autos”, contó.