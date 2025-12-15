Escándalo en la AFA: la entidad publicó un duro comunicado para respaldar a “Chiqui” Tapia y acusar al Gobierno de persecución política

Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos (aquí el detalle de algunas de las referidas denuncias:1.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 2- Juzgado Criminal y Correccional N° 12. 3- acumulada, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 4.- Juzgado Penal Económico N° 7. 5.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. 6.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. 7.- Juzgado en lo Criminal y Correccional N°33. 8.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 9.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. 10.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 11.- en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 12- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10. 13.- Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 6. 14.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. 15.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. 16.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.).